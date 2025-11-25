Advertisement
Bihar Jharkhand Crime

Bihar Crime news: बिहार के नागरिक को अगरतला में त्रिपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जानें क्या है पूरा मामला?

Bihar Crime news: त्रिपुरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सोमवार 24 नवंबर को एक गश्ती अभियान में बिहार के हथियार सप्लायर के साथ-साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई हैं. पुलिस ने इस दौरान कई हथियारों को जब्त किया गया है.  पुलिस के प्रभारी अधिकारी ओसी ने संदिग्ध गतिविधियों को देखते ही तीनों लोगों की गिरफ्तारी की है. 

Written By  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 25, 2025, 03:19 PM IST

Bihar Crime News: त्रिपुरा पुलिस ने सोमवार रात अगरतला में गश्ती अभियान के दौरान बिहार के एक कथित हथियार सप्लायर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने इस दौरान दो छोटे हथियार और चार मैगजीन भी जब्त की. पश्चिम त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक नमित पाठक ने बताया कि ये गिरफ्तारियां उस समय हुई जब अरुंधति नगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी (ओसी) बाइपास रोड पर बंदेश्वर पुल के पास नियमित गश्त कर रहे थे.

ओसी ने तीन लोगों की संदिग्ध गतिविधियां देखीं और जांच करने पर तीन मोबाइल फोन के साथ हथियार बरामद किए. गिरफ्तार लोगों की पहचान पश्चिम त्रिपुरा के बरकाथल निवासी टिंकू देबबर्मा (35) और सुमेंदा देबबर्मा (40) और बिहार के डुमेरिया खुर्द निवासी सिबाश कुमार (29) के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर राज्य में हथियार लाए थे. जिला पुलिस प्रमुख ने कहा कि शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि जब्त किए गए हथियार बिहार से लाए गए थे.

पाठक ने कहा कि आगे की पूछताछ के बाद ही हम पुष्टि कर पाएंगे कि हथियार यहां कैसे पहुंचे, किस उद्देश्य से और किसे पहुंचाए जाने थे. पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि अगरतला रेलवे स्टेशन के पास स्थित अरुंधति नगर इलाके में पिछले कुछ वर्षों में हथियार डीलरों की कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले राज्य में अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े हैं, अक्सर रेल मार्गों के जरिए, खासकर नागालैंड से.

इस बीच, 8 मई को अगरतला रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन से आठ पिस्तौल और 16 खाली मैगजीन बरामद की गईं. राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने 8 मई को एक संयुक्त अभियान में त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस ट्रेन से आठ पिस्तौल और 16 खाली मैगजीन बरामद कीं, जब ट्रेन पंजाब के फिरोजपुर से अगरतला रेलवे स्टेशन पहुंची.

इनपुट: आईएएनएस

