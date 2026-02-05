Advertisement
शंभू हॉस्टल की संचालिका पर गिरेगी गाज, हॉस्टल पर भी लग सकता है ताला! जानें छात्रावास को लेकर क्या होते हैं नियम कानून

Bihar DGP Vinay Kumar News: नीट छात्रा मौत मामले में DGP विनय कुमार ने शंभू हॉस्टल पर कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल चाहती तो डॉयल 112 को भी बता सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसलिए उनके विरुद्ध भी हम लोग एक्शन लेंगे.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 05, 2026, 01:19 PM IST

DGP विनय कुमार
Action Against Shambhu Hostel: पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में अब शंभू हॉस्टल पर गाज गिर सकती है. बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है. डीजीपी ने कहा कि नीट छात्रा मौत मामले में संबंधित हॉस्टल पर कारवाई होगी, क्योंकि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था. उन्होंने कहा कि पुलिस को जो भी जानकारी मिली, वह हॉस्पिटल से मिली, जबकि हमारी पुलिस तत्काल वहां पहुंच गई थी. हॉस्टल संचालिका चाहती तो डॉयल 112 को भी बता सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसलिए उनके विरुद्ध भी हम लोग एक्शन लेंगे. उनके हॉस्टल का लाइसेंस रद्द करवाएंगे. 

सरकार ने गर्ल्स हॉस्टल के लिए नए नियम बनाए

दूसरी ओर बिहार सरकार ने अब महिला छात्रावास के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए नियमों के मुताबिक, सभी गर्ल्स हॉस्टलों में 24 घंटे महिला वार्डन की मौजूदगी जरूरी होगी. इसके अलावा हॉस्टल के मुख्य गेट, गलियारों, खाने के स्थान और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रहेगी. हॉस्टल के सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरेफिकेशन कराना भी अनिवार्य होगा. साथ ही अब हर गर्ल्स हॉस्टल और लॉज का पंजीकरण अनिवार्य होगा. इसकी जानकारी महिला हेल्थ डेस्क को सौंपा गया है.

हॉस्टल संचालन के लिए कैसे मिलता है लाइसेंस?

आइए जानते हैं कि बिहार में किसी हॉस्टल को संचालित करने के लिए उसका लाइसेंस लेना अनिवार्य होता था. स्थानीय नगर निकाय या नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करके लाइसेंस लिया जा सकता था. इसमें मालिक की पहचान, संपत्ति के दस्तावेज, अग्निशमन एनओसी, और पुलिस सत्यापन आवश्यक होता है. आवेदन के बाद अधिकारी हॉस्टल की सुविधाओं का जायजा लेते हैं. अगर सारी चीजें सही पाई गईं तो सराय अधिनियम 1867 के तहत या स्थानीय नगर निकाय के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त हो जाता है. 

नीट छात्रा मौत मामला की पूरी जानकारी

बता दें कि शंभू हॉस्टल के कमरे में ही लड़की 6 जनवरी 2026 को बेहोश मिली थी और 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी. हॉस्टल ओनर और स्टाफ खुद छात्रा को अस्पताल ले गए थे. पटना के तीन अस्पतालों में उसका इलाज चला, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी. जांच की लिहाज से शुरुआती दिन बेहद अहम थे, लेकिन पटना पुलिस ने इतनी लापरवाही बरती कि एक बार भी हॉस्टल जाकर छानबीन नहीं की. पुलिस इस मामले को सामान्य सुसाइड बताती रही. लेकिन छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण का खुलासा होने से मामला गंभीर हो गया. FSL रिपोर्ट में भी लड़की के अंडरगारमेंट्स में ह्यूमन स्पर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद छात्रा के नाबालिग होने का खुलासा हुआ. इससे केस लगातार उलझता चला गया. अब बिहार सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है.

