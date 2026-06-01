बिहार का बड़ा ड्रग माफिया नीरज हाजीपुर से गिरफ्तार, हिमाचल और उत्तराखंड तक फैला था नशीली दवाओं का नेटवर्क

Patna News: बिहार में नशीले इंजेक्शन और प्रतिबंधित कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े बड़े दवा माफिया नीरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. नीरज के खिलाफ एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसकी गिरफ्तारी east sp परिचय कुमार की मॉनिटरिंग में गठित विशेष टीम ने हाजीपुर से की. टीम में चित्रगुप्त नगर थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे. पुलिस सूत्रों के अनुसार, लगातार दबिश और कार्रवाई के डर से नीरज पटना छोड़कर दिल्ली भाग गया था. पटना में उसका नेटवर्क कमजोर पड़ने के बाद वह हाजीपुर में अपना नया कारोबार स्थापित करने की कोशिश कर रहा था. इसी सिलसिले में वह चोरी-छिपे दिल्ली से हाजीपुर आता-जाता था. पुलिस को उसकी गतिविधियों की लगातार जानकारी मिल रही थी और पिछले करीब एक महीने से उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया जा रहा था.

बताया जा रहा है कि 29 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि नीरज दिल्ली से हाजीपुर पहुंचा है. सूचना मिलते ही शंकर झा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हाजीपुर में छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया.

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जांच में सामने आया है कि नीरज का नेटवर्क केवल बिहार तक सीमित नहीं था. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नशीले इंजेक्शन और प्रतिबंधित कफ सिरप मंगाए जाते थे. इसके बाद पटना, हाजीपुर, राघोपुर और बिहार के अन्य जिलों में इनकी सप्लाई की जाती थी. इस अवैध कारोबार के लिए एक संगठित सप्लाई चेन तैयार की गई थी.

पुलिस अब नीरज के नेटवर्क से जुड़े अन्य कारोबारियों, सप्लायरों और सहयोगियों की तलाश में जुटी है. अधिकारियों का मानना है कि गिरफ्तारी के बाद नशीली दवाओं के इस बड़े नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा