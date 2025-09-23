Muzaffarpur News: लग्जरी गाड़ी के लाइट से लेकर बंपर के अंदर तक छुपा रखी थी शराब की बड़ी खेप, 3 तस्कर गिरफ्तार

Muzaffarpur News: शराबबंदी वाले बिहार में शराब कारोबारियों का शराब की तस्करी करने का ट्रेंड बदलता जा रहा है. लग्जरी वाहन में तहखाना बनाकर और उसके बॉडी के हर पार्ट्स के अंदर शराब की बोतलें भरकर ला रहे हैं. इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में दो लग्जरी वाहनों से भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है. 3 तस्करों को भी पकड़ा गया है. सबसे बड़ी बात यह है कि जब गाड़ी की जांच होती है तो गाड़ी खाली होती है, लेकिन गाड़ी के हर एक पार्ट्स के अंदर गुप्त तहखाना बनाकर शराब की बोतलों को छुपा कर रखा जाता है.

उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी

उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि एक दिल्ली और बिहार नंबर वाली लग्जरी वाहन में बने तहखाना में भारी मात्रा में ब्रांडेड शराब रखी हुई है और दोनों गाड़ियां अलग-अलग रूट से निकल रही हैं. जानकारी मिलने के बाद दो टीमें बनाई गईं. एक टीम ने मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर मार्ग के मनियारी टोल प्लाजा के पास नाकेबंदी की तो दूसरी टीम ने मुजफ्फरपुर शिवहर मार्ग के शिबाईपट्टी के पास. दोनों वाहनों को पकड़ लिया गया. उत्पाद विभाग की पुलिस को पहली नजर में तो शराब की खेप नहीं मिली, लेकिन जब गहनता से जांच की गई तो गाड़ी के लाइट से लेकर बंपर के अंदर तक शराब की बड़ी खेप छुपाकर रखी गई थीं. टीम ने शराब की खेप को जब्त कर लिया और 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया.

शराब तस्करों का बदल गया है ट्रेंड

इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि शराब तस्करों का ट्रेंड बदल गया है. बड़े खेप मंगाने के बदले छोटे-छोटे टुकड़ों में शराब की खेप लग्जरी वाहन से मंगा रहे हैं, ताकि चकमा दिया जा सके, लेकिन सूचना तंत्र को मजबूत रहने के कारण यह सभी पकड़े जा रहे हैं. फिलहाल इस बार भी दो लग्जरी वाहन में बने गुप्त खाने से लाखों रुपए की शराब पकड़ी गई है, जो दिल्ली से मुजफ्फरपुर लाया जा रहा था. शराब तस्करों से पूछताछ में पता चला कि ये लोग विभाग को चकमा देने के लिए इसी तरह से शराब का कारोबार करते हैं और फिर अपने-अपने इलाकों में शराब लाने के बाद उसकी बिक्री करते हैं.

इनपुट - मणितोष कुमार