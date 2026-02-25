Advertisement
बिहार में चुनावी रंजिश की 'रिटर्न एंट्री': अनंत सिंह के समर्थक को पीटने के केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और कन्हैया सिंह समेत 8 पर FIR दर्ज

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव के 3 महीने बाद भी चुनावी रंजिश थम नहीं रही है. पंडारक थानाक्षेत्र में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, उनके भाई कन्हैया सिंह और अन्य 6 लोगों के खिलाफ अनंत सिंह के समर्थक सुबीर उर्फ सुमित कुमार के साथ मारपीट के मामले में FIR दर्ज की गई है. हमलावरों पर बेरहमी से मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 25, 2026, 01:00 PM IST

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन चुनावी रंजिश की तपिश अभी खत्म नहीं हुई है. ऐसे ही एक मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और उनके भाई कन्हैया सिंह सहित 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है. इनलोगों पर अनंत सिंह के समर्थक को पीटने का आरोप है. घटना पंडारक थानाक्षेत्र में हुई बताई जा रही है. 

पुलिस का कहना है कि सुबीर उर्फ सुमित कुमार के साथ मारपीट की गई थी. सुबीर उर्फ सुमित सिंह, अनंत सिंह का समर्थक बताया जाता है. मारपीट के इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, उनके भाई कन्हैया सिंह और माधव कुमार उर्फ खन्ना सहित कुल आठ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. 

ये भी पढ़ें: बक्सर में खूनी इश्क: जयमाला के बीच में पहुंचे 'आशिक' ने दुल्हन को मारी गोली

आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-31 स्थित पंडारक बाजार में हमलावरों ने सुबीर सिंह के साथ बेरहमी से मारपीट की थी और उनका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की थी. मारपीट की इस घटना में सुबीर सिंह घायल हो गए थे. घायल के भाई अमित कुमार ने इसे विधानसभा चुनाव की रंजिश का नतीजा बताया है. 

विधानसभा चुनाव के दौरान मुंगेर की पूर्व सांसद और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ के मामले में केस दर्ज हुआ था. पुलिस ने बताया कि पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

रिपोर्ट: चंदन राय

