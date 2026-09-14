बिहार की 'हसीना' और नशे का कारोबारः नेहा-रिया के बाद अब मुजफ्फरपुर की काजल का कारनामा

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समस्तीपुर की नेहा और पटना की रिया के बाद अब मुजफ्फरपुर की काजल सुर्खियों में हैं. बिहार की ये तीनों हसीनाएं नशे के कारोबार से संबंध रखती हैं. नेहा सहरसा की रहने वाली है, जबकि रिया और काजल का संबंध पटना से है. नेहा और रिया शराब के साथ पकड़ी गई थीं, जबकि काजल को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने काजल के साथ पांच अन्य तस्करों को गिरफ्तार किया है. पकड़ी गई हेरोइल की मार्केट में कीमत 50 लाख रुपये के करीब बताई जा रही है.
दरअसल, एक गुप्त सूचना पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने नारकोटिक्स विभाग की टीम के साथ मिलकर तुर्की थाना क्षेत्र के माधौल बाईपास के पास करीब 50 लाख रुपये की हेरोइन के साथ काजल और उसके चार अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है. पकड़ी गई हेरोइन गुवाहाटी से मुजफ्फरपुर के रास्ते पटना ले जाई जा रही थी. पुलिस के अनुसार, काजल कुमारी अपने चार सहयोगियों के साथ असम के सिल्चर से बड़ी मात्रा में हेरोइन की खेप लेकर ट्रेन के जरिए किशनगंज पहुंची. वहां से बस के रास्ते मुजफ्फरपुर पहुंची थी और यहां से पटना जाने की तैयारी कर रही थी.
काजल कुमारी पटना के फतुहा की रहने वाली है, जबकि उसके साथ पकड़े गए चार अन्य युवकों की पहचान वैशाली जिले के रुस्तमपुर निवासी सतीश कुमार, वैशाली जिले के राघोपुर निवासी कुंदन कुमार, प्रकाश कुमार और रोहित कुमार के रूप में हुई है. पुलिस अब गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ करके यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसका अंतरराष्ट्रीय लिंक तो नहीं है. दूसरी ओर इस घटना के सामने आने के बाद अब इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या बिहार की लड़कियां अब नशे के कारोबार से जुड़ चुकी हैं.