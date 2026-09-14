बिहार की 'हसीना' और नशे का कारोबारः नेहा-रिया के बाद अब मुजफ्फरपुर की काजल का कारनामा

दरअसल, एक गुप्त सूचना पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने नारकोटिक्स विभाग की टीम के साथ मिलकर तुर्की थाना क्षेत्र के माधौल बाईपास के पास करीब 50 लाख रुपये की हेरोइन के साथ काजल और उसके चार अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है. पकड़ी गई हेरोइन गुवाहाटी से मुजफ्फरपुर के रास्ते पटना ले जाई जा रही थी. पुलिस के अनुसार, काजल कुमारी अपने चार सहयोगियों के साथ असम के सिल्चर से बड़ी मात्रा में हेरोइन की खेप लेकर ट्रेन के जरिए किशनगंज पहुंची. वहां से बस के रास्ते मुजफ्फरपुर पहुंची थी और यहां से पटना जाने की तैयारी कर रही थी.