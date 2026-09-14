Add Zee Business As A Preferred Source
App

बिहार की 'हसीना' और नशे का कारोबारः नेहा-रिया के बाद अब मुजफ्फरपुर की काजल का कारनामा

मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक लड़की और 4 लड़कों को करीब 50 लाख रुपये की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है. पांचों असम से बड़ी मात्रा में हेरोइन लेकर आ रहे थे. लड़की की पहचान पटना निवासी काजल कुमारी के रूप में हुई है. इससे पहले सहरसा की नेहा झा और पटना की रिया को शराब तस्करी के आरोप में पकड़ी गई थी.

Written ByManitosh kumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 14, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:44 AM IST
बिहार की 'हसीना' और नशे का कारोबारः नेहा-रिया के बाद अब मुजफ्फरपुर की काजल का कारनामा
Image Credit: हेरोइन के साथ मुजफ्फरपुर में पकड़ी गई काजल (Zee Media)

About the Author

Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिहार झारखंड में धूमधाम से मनाई जा रही तीज, पतियों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना
2
3
4
5