बिहार में शराबबंदी के 10 साल: प्रदेश में जहरीली शराब पीने से अबतक कितनी मौतें हुईं?

Bihar Liquor Ban: बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए आज (5 अप्रैल) 10 वर्ष पूरे हो गए हैं. सीएम नीतीश कुमार ने साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्ण शराबबंदी लागू करने का वादा किया था. सत्ता में वापस आने के बाद आखिरकार 05 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाते हुए शराबबंदी कानून को लागू कर दिया था. इसके तहत प्रदेश में शराब खरीदना, बेचना, पीना और पिलाना पूरी तरह से गैरकानूनी है. इतना ही नहीं शराब की खाली बोतल मिलने पर भी जेल भेजने का सख्त प्रावधान है. पूर्ण शराबबंदी के 10 वर्षों के दौरान मिले-जुले परिणाम सामने आए हैं.

मुख्यमंत्री के इस कदम से महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में कमी आई है, लेकिन राजस्व में भारी नुकसान हुआ है. इसके साथ ही अवैध रूप से शराब का धंधा जारी है. जिस वजह से न केवल राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि जहरीली शराब से मौत के मामले भी सामने आते रहते हैं. आइए जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में शराब या जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई है?

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 दिसंबर 2015 को नई उत्पाद नीति लागू की थी. 01 मार्च 2016 से शराबबंदी की घोषणा की और 01 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू कर दिया, जबकि 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी हो गई थी. बीते 10 वर्षों में ऐसे कई मौके आए, जब विपक्ष के साथ सत्तापक्ष के लोगों ने भी शराबबंदी कानून को हटाने या समीक्षा किए जाने की मांग उठाई, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपने फैसले पर अड़िग रहे.

विपक्ष ने जब जहरीली शराब से हुई मौतें पर सरकार को घेरने का प्रयास किया तो मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि अगर पिओगे तो मरोगे. सीएम का यह बयान शराबबंदी कानून की असफलता और पुलिस की नाकामी को नहीं छिपा सकता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 190 लोगों की मौत इस 10 साल में जहरीली शराब से हुई है. इनमें सबसे चर्चित घटना भागलपुर शराब कांड है.

वर्ष 2022 में 70 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी. हालांकि, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016 में 156, वर्ष 2018 में 09, वर्ष 2021 में 90, वर्ष 2022 में 100, वर्ष 2023 में 35 और वर्ष 2024 में 25 के आसपास लोगों की मौत हुई है. वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के अनुसार, 2016 से अब तक 1,300 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब से हो चुकी है. उनका आरोप है कि कई मौतों को प्रशासन द्वारा "बीमारी" या "अन्य कारण" बताकर छुपा दिया जाता है