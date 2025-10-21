Advertisement
Bihar Crime News: 17 अक्टूबर को स्कूल से लापता हुई थी छात्रा, छोटी दिवाली की सुबह मिला शव, गम में डूबा मोहद्दीनपुर

Bihar Crime News: मोहद्दीनपुर गांव में मचा हड़कंप. जानकारी के अनुसार छात्रा स्कूल पढ़ने गई थी, जिसके बाद वह घर वापिस नही लौटी. इसके बाद गांव के तालाब में लोगों को किशोरी का शव मिला.

Oct 21, 2025, 01:34 PM IST

Bihar Crime News: 17 अक्टूबर को स्कूल से लापता हुई थी छात्रा, छोटी दिवाली की सुबह मिला शव, गम में डूबा मोहद्दीनपुर
Bihar Crime News: 17 अक्टूबर को स्कूल से लापता हुई थी छात्रा, छोटी दिवाली की सुबह मिला शव, गम में डूबा मोहद्दीनपुर

Bihar Crime News: बिहार की राजधानी पटना से एक गंभीर मामला सामने आ रहा है. यहां तालाब में एक बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई है. घटना फतुहा थाना क्षेत्र के मोहद्दीनपुर गांव की है,जहां बिहटा–सरमेरा रोड किनारे रविवार की  सुबह एक तालाब से 14 वर्षीय छात्रा का शव बरामद हुआ हैं.  इलाके में इस घटना से लोगों के बीच सनसनी फैल गई. तालाब में मिली किशोरी के शव की पहचान मोहद्दीनपुर निवासी सानिया कुमारी के रूप में की गई है.

पुलिस की जानकारी के अनुसार, सानिया 17 अक्टूबर 2025 को स्कूल पढ़ने के लिए घर से निकली थी. लेकिन वह शाम तक वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने कई जगह तलाशी भी की थी. परिजनों को जब कोई सुराग नहीं मिला. तब परिजनों ने 19 अक्टूबर को फतुहा थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी.

इसके बाद 19 अक्टूबर (रविवार) सुबह गांव के तालाब में स्कूल ड्रेस में छात्रा का शव मिला. शव मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई. तालाब में शव की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) भेज दिया. इसके बाद पहचान में पाया गया कि 17 अक्टूबर के दिन गायब हुई किशोरी का शव है.

