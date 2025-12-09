11 महीनों में 30 करोड़ की शराब जब्त और 2963 गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर में शराबबंदी का सच!

Bihar Crime News: बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब का अवैध कारोबार लगातार फल-फूल रहा है. मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने पिछले 11 महीनों में 30 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी शराब जब्त की है. इसके अलावा करोड़ों रुपए मूल्य के मादक पदार्थ, विशेषकर गांजा को भी बरामद किया गया है. इस दौरान सैकड़ों कारोबारी गिरफ्तार हुए, जबकि शराब से लदे दर्जनों वाहन भी जप्त किए गए. विभाग ने करीब एक दर्जन से अधिक घरों और गोदामों को सील भी किया है. इसके बाद भी शराब माफियाओं के हौसले कम नहीं हुए हैं और लगातार अवैध कारोबार जारी है, वहीं उत्पाद विभाग की कार्रवाई भी लगातार जारी है.

जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक की कार्रवाई साफ दिखाती है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में किस तरह से शराब माफिया सक्रिय हैं. एक ओर उत्पाद विभाग और पुलिस सख्ती करती है, तो दूसरी ओर शराब कारोबारी रोज नए तरीके अपनाकर कार्रवाई से बचने की कोशिश करते हैं. विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 11 महीनों में रिकॉर्ड स्तर पर कार्रवाई की गई है.

उत्पाद विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से नवंबर 2025 के बीच कुल 13,685 छापेमारियां की गईं. इसमें 2041 प्राथमिकी दर्ज हुईं. शराब सेवन करने वाले 1833 लोगों की गिरफ्तारी हुई, वहीं शराब बेचने और बनाने वाले 1130 तस्कर पकड़े गए, जिनमें 37 महिलाएं शामिल हैं. कुल मिलाकर 11 महीनों में 2963 लोगों की गिरफ्तारी की गई.

इसी अवधि में 145 लीटर देसी शराब, लगभग 60 हजार लीटर चूलाई शराब, 1618 लीटर स्प्रिट और 80 हजार लीटर विदेशी शराब बरामद की गई. बीयर और अन्य शराब मिलाकर कुल जब्त मात्रा 1,42,299 लीटर से अधिक है. सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले में उत्पाद विभाग ने 11 महीनों में लगभग 1 लाख 43 हजार लीटर शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 30 करोड़ रुपए है. इसके अलावा 237 वाहन जप्त किए गए और 2500 किलो गांजा भी जब्त किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए आंकी गई है. विभाग ने शराब बरामदगी वाले 28 घरों और गोदामों को सील किया, साथ ही कई मिनी फैक्ट्रियां भी ध्वस्त कीं.

उत्पाद निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि पिछले 11 महीनों के दौरान शराब कारोबारी के खिलाफ 13,685 कार्रवाई की गई है. कई बड़ी सफलता मिली है और आगे भी सरकार के निर्देशानुसार ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे. विभाग का कहना है कि शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए भविष्य में और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे.

रिपोर्ट: मनितोष कुमार