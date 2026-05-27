Patna Encounter: पटना में सुबह-सुबह गरजीं पुलिस की बंदूकें! कैश वैन लूटकांड में शामिल अजय पासवान का एनकाउंटर, एक अन्य भी धराया

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बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है. इसी कड़ी में पटना पुलिस ने आज (बुधवार, 27 मई) सुबह-सुबह कैश वैन लूटकांड में शामिल अपराधी अजय पासवान उर्फ बादल को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश अजय पासवान अपने एक साथी के साथ मसौढी थाना क्षेत्र में छिपा है. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को देखते ही अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और फरार होने की कोशिश करने लगे. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश अजय पासवान के पैर में गोली लगी है, जिसे प्राथमिक चिकित्सा के पास पटना भेजा गया है. मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है. यह मुठभेड़ मसौढ़ी के चरमा रोड पर हुई. अजय पासवान पर आरोप है कि वह 13 मई को गोपालपुर में 27 लाख की कैश वैन लूटकांड में शामिल था.
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