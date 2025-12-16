Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3042497
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna News: पेपर लीक मामले में EOU की बड़ी कारवाई, पटना से परीक्षा माफिया संजीव मुखिया के करीबी को धरा

Bihar Paper Leak Case: आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने परीक्षा माफिया संजीव मुखिया के करीबी चंदन सर उर्फ चंदन गोयल को पटना से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पेपर लीक कराने से जुड़े गुनाह को कबूल कर लिया है. अभियुक्त ने पूछताछ में तमाम खुलासे किए हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:09 AM IST

Trending Photos

पेपर लीक मामले में EOU की बड़ी कारवाई
पेपर लीक मामले में EOU की बड़ी कारवाई

EOU Arrested Chandan Sir: प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी सफलता हासिल की है. EOU ने परीक्षा माफिया संजीव मुखिया के करीबी चंदन सर उर्फ चंदन गोयल को पटना के अगमकुंआ इलाके से धर-दबोचने में कामयाबी हासिल की है. जानकारी के मुताबिक, EOU को गुप्त सूचना मिली थी कि चंदन गोयल प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कराने के नाम पर अभ्यर्थियों की तलाश कर रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद SOG के साथ संयुक्त छापेमारी कर उसे धर दबोचा गया. गिरफ्तार चंदन गोयल कोई नया नाम नहीं है. वह पत्रकार नगर थाना के एक मामले में आरोपी था और पिछले 8 वर्षों से फरार चल रहा था. 

इससे पहले वर्ष 2011 में टीईटी परीक्षा में सेटिंग कराने के आरोप में उसे कंकड़बाग थाना से जेल भेजा गया था. जांच में यह भी सामने आया है कि चंदन ने एलडीसी और एमटीएस जैसी परीक्षाओं में भी संजीव मुखिया के साथ मिलकर धांधली की थी. EOU की पूछताछ में चंदन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने बताया कि इस गिरोह में संजीव मुखिया, उसका बेटा शिव, संजय प्रभात, बबलू भूमिहार उर्फ अश्वनी कुमार समेत कई लोग शामिल हैं, जो देशभर की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलते थे. वर्ष 2017 की NEET परीक्षा और 2024 की BPSC TRE 3.0 परीक्षा में भी इनके शामिल होने की पुष्टि हुई है. फिलहाल EOU चंदन की निशानदेही पर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

ये भी पढ़ें- 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र' लूटने के बाद भाग गया था मुंबई, पुलिस ने ऐसे धरा, लूट का माल भी

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह संजीव मुखिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है और यह गिरोह प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराता था. आरोपी ने बताया कि संजीव मुखिया का गिरोह प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलता था और वह खुद भी ऐसे काम कर चुका है. अभियुक्त चंदन साल 2011 में TET परीक्षा में पेपर लीक कराने के आरोप में कंकड़बाग थाना से जेल जा चुका है. गिरफ्तार अभियुक्त को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे बेउर जेल भेज दिया गया है. बता दें कि चंदन मूल रूप से शेखपुरा जिले के बुधौली का रहने वाला है.

TAGS

patna newsPaper LeakEOU Action

Trending news

Bhojpuri news
'आप हैं मेरे बेस्ट भाई...',बाहुबली नेता धनंजय सिंह से मिले पवन सिंह और लिखा ये पोस्ट
Bihar News
बुजुर्गों की थाली खाली! शेखपुरा के मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल में खाने का संकट
Patna Weather
रहें सतर्क! पटना का पारा 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड, तेज रफ्तार से चलेगी पछुआ हवा
patna news
पेपर लीक मामले में EOU की बड़ी कारवाई, पटना से संजीव मुखिया का करीबी गिरफ्तार
Bhojpuri news
'रहब शहरिया में...', पलक क्वीन का नया गाना रिलीज, खुशी कक्कर की आवाज ने जीता दिल
Bhojpuri news
अब 'दानवीर' बनेंगे पवन सिंह, फिल्म की शूटिंग शुरू, समर सिंह भी आएंगे नजर
Petrol-diesel rate
आज CNG-LPG में नहीं हुआ कोई बदलाव, पेट्रौल और डीजल के रेट भी खुश कर देंगे
Jharkhand Weather
रांची, गुमला, खूंटी समेत तमाम जिलों के तापमान में भारी गिरावट, ठिठुरने को मजबूर लोग!
Bihar News
मैं पागल हूं, सायनाइड खाकर पैदा हुआ हूं, छोड़ूंगा नहीं.., विधायक ने किसे दी धमकी?
Bihar Weather
घने कोहरे की चादर में लिपटा समूचा बिहार, तापमान में भी बड़ा बदलाव! देखें आज का मौसम