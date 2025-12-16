Patna News: पेपर लीक मामले में EOU की बड़ी कारवाई, पटना से परीक्षा माफिया संजीव मुखिया के करीबी को धरा

EOU Arrested Chandan Sir: प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी सफलता हासिल की है. EOU ने परीक्षा माफिया संजीव मुखिया के करीबी चंदन सर उर्फ चंदन गोयल को पटना के अगमकुंआ इलाके से धर-दबोचने में कामयाबी हासिल की है. जानकारी के मुताबिक, EOU को गुप्त सूचना मिली थी कि चंदन गोयल प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कराने के नाम पर अभ्यर्थियों की तलाश कर रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद SOG के साथ संयुक्त छापेमारी कर उसे धर दबोचा गया. गिरफ्तार चंदन गोयल कोई नया नाम नहीं है. वह पत्रकार नगर थाना के एक मामले में आरोपी था और पिछले 8 वर्षों से फरार चल रहा था.

इससे पहले वर्ष 2011 में टीईटी परीक्षा में सेटिंग कराने के आरोप में उसे कंकड़बाग थाना से जेल भेजा गया था. जांच में यह भी सामने आया है कि चंदन ने एलडीसी और एमटीएस जैसी परीक्षाओं में भी संजीव मुखिया के साथ मिलकर धांधली की थी. EOU की पूछताछ में चंदन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने बताया कि इस गिरोह में संजीव मुखिया, उसका बेटा शिव, संजय प्रभात, बबलू भूमिहार उर्फ अश्वनी कुमार समेत कई लोग शामिल हैं, जो देशभर की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलते थे. वर्ष 2017 की NEET परीक्षा और 2024 की BPSC TRE 3.0 परीक्षा में भी इनके शामिल होने की पुष्टि हुई है. फिलहाल EOU चंदन की निशानदेही पर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह संजीव मुखिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है और यह गिरोह प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराता था. आरोपी ने बताया कि संजीव मुखिया का गिरोह प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलता था और वह खुद भी ऐसे काम कर चुका है. अभियुक्त चंदन साल 2011 में TET परीक्षा में पेपर लीक कराने के आरोप में कंकड़बाग थाना से जेल जा चुका है. गिरफ्तार अभियुक्त को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे बेउर जेल भेज दिया गया है. बता दें कि चंदन मूल रूप से शेखपुरा जिले के बुधौली का रहने वाला है.