Bihar Crime: बिहार में सूखे नशे के आदी हो रहे युवा! नए साल से पहले 4 करोड़ की चरस पकड़ी गई

Bihar Drugs Caught: बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से चरस पकड़ी है. कहा जा रहा है कि इसे नए साल के जश्न में खपाने की योजना थी. पकड़ी गई ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 4 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
Bihar Police Caught Drugs: बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के कारण नशेबाज अब सूखे नशे का सहारा ले रहे हैं. इससे प्रदेश में प्रतिबंधित दवाओं और चरस के पकड़े जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं. इसी कड़ी में बिहार पुलिस ने नए साल से पहले प्रदेश के अलग हिस्सों से करीब 4 करोड़ रुपये की चरस पकड़ने में कामयाबी हासिल की है. बुधवार (24 दिसंबर) की रात को पटना पुलिस ने स्मैक और चरस माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मनेर थाना क्षेत्र में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की है. सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आधे दर्जन से अधिक स्मैक माफियाओं को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो स्मैक के साथ 12 लाख रुपये नकद, भारी मात्रा में सोना-चांदी के जेवरात, अंग्रेजी शराब, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
पकड़ी गई चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, ये माफिया लंबे समय से मनेर और आसपास के इलाकों में नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय थे. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी. इसी तरह से मनेर और रक्सौल में चार करोड़ की चरस के साथ सात धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस के अनुसार मनेर के अस्पताल मोड़ पर बुधवार को छापेमारी कर करीब एक किलो चरस, आधा किलो अफीम, एक कट्टा, तीन कारतूस, तीन पेटी शराब व 12 लाख नगद बरामद किए गए. इस मामले में चार तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. उधर, रक्सौल पुलिस ने 7.560 किलो चरस के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. इसकी कीमत करीब तीन करोड़ आंकी गई है. गिरफ्तार तस्करों में गोरखपुर के आयुष कुमार, रक्सौल के चांद मोहम्मद व पश्चिम चम्पारण के रियाज खान शामिल हैं.