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बिहार में आरक्षण पर सियासी घमासान तेज, संजय झा ने 10 चाय के कप की तस्वीर से विपक्ष पर साधा निशाना

Sanjay Jha: बिहार में आरक्षण की समीक्षा, एससी वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर एनडीए में घमासान बढ़ता जा रहा है. चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच इस्तीफे की मांग तक पहुंची बहस के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने 10 चाय के कप की तस्वीर साझा कर विपक्ष पर निशाना साधा.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 30, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:52 PM IST
बिहार में आरक्षण पर सियासी घमासान तेज, संजय झा ने 10 चाय के कप की तस्वीर से विपक्ष पर साधा निशाना
Image Credit: संजय झा, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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