/बिहार में आरक्षण पर सियासी घमासान तेज, संजय झा ने 10 चाय के कप की तस्वीर से विपक्ष पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि यदि जीतन राम मांझी आरक्षण में क्रीमी लेयर या वर्गीकरण के पक्ष में हैं, तो उन्हें पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए. साथ ही संतोष कुमार सुमन को भी बिहार सरकार में मंत्री पद छोड़ना चाहिए. चिराग के इस बयान पर जीतन राम मांझी ने भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि वह फिलहाल कई बातें नहीं कहना चाहते और मोतिहारी में होने वाली सभा में इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे. मांझी ने कहा कि संविधान लागू हुए कई दशक बीत गए, लेकिन अनुसूचित जाति की कई जातियां आज भी हाशिए पर हैं. बिहार में अनुसूचित जाति की करीब 22 जातियां हैं, जिनमें कुछ को छोड़कर बाकी को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है. मांझी ने 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर वर्गीकरण की अनुमति दी गई है. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य आरक्षण समाप्त करना नहीं, बल्कि जिन समुदायों को अब तक आरक्षण का पर्याप्त लाभ नहीं मिला है, उन्हें उचित हिस्सेदारी दिलाना है. उन्होंने इस मुद्दे को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भी उठाए जाने की बात कही.