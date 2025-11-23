Advertisement
मधुबनी: शराब माफियाओं का आतंक, दो युवको पर घात लगा की ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत गंभीर

Madhubani: बिहार के मधुबनी में बाइक से लौट रहे युवक पर कुछ शराब माफियों ने घात लगा कर फायरिंग शुरू कर दी है. बताया जा रहा हैं कि शराब माफिया को एक बार पुलिस द्वारा पकड़वाने में मदद करने के कारण युवक पर जानलेवा हमला करवाया गया है. इसके साथ ही युवक के घरवालों पर भी जानलेवा हमला करवाया गया हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 05:00 PM IST

Madhubani: बिहार के मधुबनी जिले में शराब माफियाओं का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां शराब माफियाओं ने बाइक सवार दो युवक पर की कई राउंड फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना लदनियां थाना के गजहारा गांव के पास की है. जख्मी युवक की पहचान गजहारा पंचायत के परोरियाही गांव निवासी धीरज कामत के तौर पर हुई है. 

घटना स्थल पर मौजुद गोविंद चौधरी ने बताया कि दोनों युवक बाइक पर गजहारा से अपने गांव लौट रहे थे. इसी दोरान कुछ घात लगाए अपराधियों ने उनपर फायरिंग शुरू कर दी,जिसमें धीरज कामत को दो गोली लगी और वे बेहोश हो गए. हालांकि, बाइक पर सवार दूसरा युवक गोविंद चौधरी बाल बाल बच गया. आसपास के लोगों के सहयोग से घायल हुए धीरज को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया.

पीड़ित के मुताबिक गांव में उनके सगे संबंधियों पर भी तेज हथियार से हमला किया गया . तीन युवक घायल हैं सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित के मुताबिक हमलावर शराब माफिया है और जब से उन्होंने शराब माफिया को पकड़ने में पुलिस की है तब से माफिया ने उन्हे टार्गेट किया हुआ है. फायरिंग के दौरान शराब तस्कर सहित कई अपराधी थे.

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है. अभी तक अपराधियों को पुलिस पकड़ नही पाई है पर मामले की जांच में जुटी हुई हैं. इस गोली बारी की वारदात से पूरे इलाके में दहशत है. बताया जा रहा है नेपाल बॉर्डर के समीप होने के कारण हमलावर नेपाल भागने में कामयाब हो पाया है.

इनपुट: बिंदु भूषण

