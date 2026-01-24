Patna News: मोस्ट वांटेड राजा दुबे को STF ने उठाया, बक्सर से बनारस तक था आतंक का साम्राज्य

Criminal Raja Dubey Arrested: बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधी राजा दुबे को STF ने धर-दबोचने में कामयाबी हासिल की. उसे राजधानी पटना के सगुना मोड़ से गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक, कुख्यात राजा दुबे यहां प्रेमिका से मिलने आया था और यहीं पर पुलिस के हत्थे चढ़ गया. बता दें कि उसने बक्सर से बनारस तक अपराध का साम्राज्य स्थापित कर रखा है और बनारस में भी उस पर कई मामले दर्ज हैं. आरजेडी नेता की अर्जुन यादव हत्याकांड में राजा दुबे मुख्य आरोपी है और इस मामले में पुलिस उसे लंबे समय से तलाश कर रही थी, लेकिन वह फरार चल रहा था. अब कहीं जाकर वह पुलिस के हत्थे चढ़ा है.

राजा दुबे की गिरफ्तारी की एसपी शुभम आर्य ने पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पटना से उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बक्सर पुलिस की विशेष टीम उसे लाने के लिए पटना रवाना हो गई है. एसपी ने बताया कि राजा दुबे पर बक्सर जिले में हुई तीन हत्याओं का आरोप है. साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी (बनारस) में भी उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. चौसा में हुए राजद नेता अर्जुन यादव और प्रॉपर्टी डीलर हृदया यादव हत्याकांड में वह मुख्य आरोपी था और लंबे समय से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

राजा दुबे पर बक्सर जिले में हुई तीन हत्याओं का आरोप है. साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी (बनारस) में भी उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इटाढ़ी थाना क्षेत्र के सिकटोना गांव निवासी राजा दुबे गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था. उसकी गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. आशंका है कि पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि लंबित मामलों की कड़ियों को जोड़ा जा सके.