राज्य चुनें
बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले मामले में रिशु श्री मामले में IAS संजीव हंस समेत कुछ और अफसरों की मुश्किल बढ़ गई है. इस केस में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है. वहीं, मामले में विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है. विपक्ष का कहना है कि सरकार छोटी मछलियों को पकड़ने में लगी है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है. दरअसल, बिहार पुलिस की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बुधवार (24 जून, 2026) को हाई-प्रोफाइल टेंडर घोटाले के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है.
इन आरोपियों में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव और IAS अधिकारी संजीव हंस भी शामिल हैं. SUV के बयान के अनुसार, जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सरकारी गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है. जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है, उन नामों में संजीव हंस, रिशु श्री, मुमुक्ष कुमार चौधरी, तारिणी दास, उमेश कुमार सिंह, संतोष कुमार और पवन कुमार का नाम शामिल है.
कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना
इस मामले को लेकर बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रतिमा कुमारी ने कहा कि रिशु श्री मामले में बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ चुन-चुन कर छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर रही है. बड़ी मछलियों को सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है और मुझे लगता है कि ये बड़ी मछलियां ना जाने कितनी छोटी मछलियों को निगल गईं. साफ तौर पर कहा जाए, तो बिहार सरकार दलितों को टारगेट करके रिशु श्री मामले में कार्रवाई कर रही है, जो कि उचित नहीं है. इसकी जांच सही ढंग से हो, तो बड़े-बड़े लोग इसमें पकड़े जाएंगे
राजद ने भी सरकार को घेरा
वहीं, राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि रिशु श्री मामले में सरकार छोटी मछलियों को पकड़ रही है और बड़ी मछलियों को बचा रही है. जनता जानना चाहती है कितना हजार करोड़ का टेंडर घोटाला हुआ है. अभी भी वो लोग टेंडर घोटाले का काम कर रहे हैं और बिहार में खजाना खाली हो गया है. ऐसे ही रिशु श्री जैसे कई लोग हैं और पदाधिकारी भी हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो बिहार का दोहन और शोषण, लूटने का काम किया है. सरकार निश्चित रूप से इसकी जांच कराए और बड़ी मछलियों को पकड़ने का काम करें. छोटी मछली से काम नहीं चलेगा, बड़ी मछलियों को पकड़ने का काम करें.
बीजेपी एमएलसी नवल यादव ने कहा कि विपक्ष क्या कह रहा है? क्या जांच विपक्ष को सौंप दी जानी चाहिए? आखिर, गिरफ्तार तो आरोपी ही होता है. जो आरोपी नहीं हैं, उनके लिए बड़ी मछली, छोटी मछली या मंझली मछली जैसी बातें क्यों हो रही हैं? सरकार तो उसी के खिलाफ कार्रवाई करती है जो आरोपी होता है और जिसके खिलाफ सबूत मिलते हैं, है ना? क्या इसका मतलब यह है कि विपक्ष जिसका भी नाम ले, सरकार बस उसी के खिलाफ कार्रवाई कर देगी? इसमें एक कानूनी प्रक्रिया शामिल होती है. कानून उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है जिनके खिलाफ सबूत मिलते हैं. इसमें बड़ी मछली, छोटी मछली या मंझली मछली जैसी कैटेगरी का कोई सवाल ही नहीं उठता.
वहीं, मामले में जेडयू के प्रवक्ता निहोरा यादव ने कहा कि देखिए, रिशु मामले में जांच के नतीजों के आधार पर इसमें शामिल सभी लोगों, चाहे वे बड़े हों या छोटे, के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. हम उनकी तरह पक्षपात नहीं करते,हम कोई पक्षपाती सरकार नहीं चलाते. सरकार की नीति साफ है, भ्रष्टाचार में शामिल या जांच के दौरान दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वास्तव में की भी गई है. यह एक स्वागत योग्य कदम है. भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में कदम उठाने के लिए सरकार बधाई की पात्र है.