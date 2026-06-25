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बिहार टेंडर घोटाला में रिशु श्री मुख्य आरोपी: राजद-कांग्रेस ने सीधे सरकार को घेरा, बोले- 'बड़ी मछलियों को बचा रही सरकार'

Bihar Tender Scam: बिहार टेंडर घोटाला मामले को लेकर राजद और कांग्रेस ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है. राजद ने कहा कि जनता जानना चाहती है आखिर कितने हजार करोड़ का टेंडर घोटाला हुआ है. बिहार में खजाना खाली हो गया है.

Written ByRanjana Dubey
Published: Jun 25, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:01 PM IST
बिहार टेंडर घोटाला में रिशु श्री मुख्य आरोपी: राजद-कांग्रेस ने सीधे सरकार को घेरा, बोले- 'बड़ी मछलियों को बचा रही सरकार'
Image Credit: बिहार चर्चित टेंडर घोटाला मामला, रिशु श्री (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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