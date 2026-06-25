बीजेपी एमएलसी नवल यादव ने कहा कि विपक्ष क्या कह रहा है? क्या जांच विपक्ष को सौंप दी जानी चाहिए? आखिर, गिरफ्तार तो आरोपी ही होता है. जो आरोपी नहीं हैं, उनके लिए बड़ी मछली, छोटी मछली या मंझली मछली जैसी बातें क्यों हो रही हैं? सरकार तो उसी के खिलाफ कार्रवाई करती है जो आरोपी होता है और जिसके खिलाफ सबूत मिलते हैं, है ना? क्या इसका मतलब यह है कि विपक्ष जिसका भी नाम ले, सरकार बस उसी के खिलाफ कार्रवाई कर देगी? इसमें एक कानूनी प्रक्रिया शामिल होती है. कानून उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है जिनके खिलाफ सबूत मिलते हैं. इसमें बड़ी मछली, छोटी मछली या मंझली मछली जैसी कैटेगरी का कोई सवाल ही नहीं उठता.