राज्य चुनें
Bihar Tender Scam SVU Raids: बिहार के चर्चित टेंडर घोटाला मामले में विशेष निगरानी इकाई (SVU) जांच तेज कर दी है. इस मामले में मामले में गिरफ्तार आरोपी रिशु श्री से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं. जिसके बाद विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने आज (शुक्रवार, 19 जून) राजधानी पटना में तीन अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है. SVU की टीम निलंबित आईएएस अधिकारी उगेश सागर, अभिलाषा कुमारी तथा M/s Matriswa Infra Pvt. Ltd. के निदेशक पवन कुमार के ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है.
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी को पूछताछ में ऐसे महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल, निलंबित IAS अधिकारी उगेश सागर, अभिलाषा कुमारी और पवन कुमार तीनों फरार बताए जा रहे हैं. उनकी तलाश भी लगातार जारी है. SVU की टीम संबंधित दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. टेंडर घोटाले से जुड़े इस मामले में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, गर्दनीबाग कॉलोनी के मकान संख्या E-2/10 में जांच अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू किया और वहां मौजूद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की.
अधिकारियों की टीम कई महत्वपूर्ण कागजात अपने कब्जे में लेकर उनकी पड़ताल कर रही है. जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोप है कि अपने पद पर रहते हुए कुछ अधिकारियों ने रिशु श्री की कंपनी को सरकारी टेंडर दिलाने में मदद की थी. इसके बदले कथित तौर पर मोटे कमीशन का लेन-देन किया गया. मुख्य आरोपी रिशु श्री से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं. पिछले तीन दिनों से उसे रिमांड पर लेकर विभिन्न बिंदुओं पर सवाल-जवाब किए जा रहे हैं.
रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा