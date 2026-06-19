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टेंडर घोटालाः SVU की बड़ी कार्रवाई, निलंबित IAS अधिकारी योगेश और अभ‍िलाषा के मारी रेड, दोनों फरार

Bihar Tender Scam: टेंडर घोटाले से जुड़े इस मामले में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, गर्दनीबाग कॉलोनी के मकान संख्या E-2/10 में जांच अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू किया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 19, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:21 PM IST
टेंडर घोटालाः SVU की बड़ी कार्रवाई, निलंबित IAS अधिकारी योगेश और अभ‍िलाषा के मारी रेड, दोनों फरार
Image Credit: SVU छापेमारी

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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