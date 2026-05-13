Bihar Top 5 Crime News: गोलियों की गूंज से थर्राया पटना, तो कैमूर में मिली सिर कटी लाश, कहीं पर महिला को मार डाला, इन घटनाओं से दहला बिहार

Bihar Crime News: 13 मई, 2026 दिन बुधवार को बिहार में ऐसी घटनाएं सामने आई कि पूरा बिहार दहल गया. क्रिमिनल्स का तांडव ऐसा रहा, जिसे देखकर हर कोई डर के साए में आ गया. बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ 'ऑपरेशन लंगड़ा' चलाया. वहीं, पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल के शिक्षक को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया. शेखपुरा में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दिया. मोतिहारी में एक शिक्षक ने एक युवक पर चोरी के प्रयास का आरोप लगाकर लाठी से जमकर पिटाई कर दी. वहीं, कैमूर जिले में दो बोरे में कटे शव मिले हैं.

गोलियों की गूंज से थर्राया पटना

दानापुर के बिहटा में अपराधियों के खिलाफ पटना पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा' लगातार असर दिखा रहा है. इसी अभियान के तहत देर रात बिहटा थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव के बधार में पुलिस और अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई. इस कार्रवाई में कुख्यात अपराधी विदेशिया उर्फ़ अमरेंद्र और पप्पू नाम के अपराधी को गोली लगने से घायल हो गए. दोनों को पैर में गोली लगी हैं जिसके बाद इलाज के लिए बिहटा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स भेजा गया हैं.

सरकारी स्कूल के शिक्षक को बदमाशों ने मारी गोली

पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर एनआरएल पेट्रोल पंप के पास बुधवार सुबह ड्यूटी के लिए जा रहे एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक को बाइक सवार बदमाशों ने लूट के प्रयास में गोली मारकर घायल कर दिया. वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के अनुसार, दो शिक्षक रोज़ की तरह पैदल गाड़ी पकड़ने जा रहे थे. इसी दौरान अचानक बाइक पर सवार दो अपराधी पहुंचे और उनका बैग व मोबाइल छीनने का प्रयास किया. विरोध करने पर पीछे बैठे अपराधी ने पिस्तौल निकालकर पास से गोली चला दी. घटना में घायल शिक्षक की पहचान शंभू कुमार के रूप में हुई है, जो प्राथमिक विद्यालय, गोपालपुर चंडी (नालंदा) में पदस्थापित हैं. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है.

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शेखपुरा में महिला की पीट-पीटकर हत्या

शेखपुरा में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिनदहाड़े एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दिया. घटना जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के जखौर गांव के सड़क दक्षिण करीब एक किलोमीटर दूर बधार में घटी. खून से सना शव मिलने से सनसनी मच गई. खून से लथपथ रहने के कारण काफी देर तक मृत महिला की पहचान नहीं हो सकी. करीब घंटे भर बाद घटनास्थल पर पहुंचे विषहिया निवासी मुन्ना पासवान ने मृतक की पहचान अपनी 45 वर्षीय बहन मुन्नी देवी के रूप में की. सूचना मिलने पर अरियरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ महिला का शव बरामद किया. घटनास्थल से खून से सना लकड़ी का टुकड़ा भी बरामद किया गया है. वहीं, एसएफएल टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है. हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है.

मोतिहारी में स्कूल में चोर की पिटाई

मोतिहारी में एक शिक्षक ने एक युवक पर चोरी करने का प्रयास करने का आरोप लगाया. इसके बाद युवकी जमकर पिटाई कर दी. पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला पचपकरी थाना क्षेत्र के यु. एमएस बसहिया स्कूल का बताया जा रहा है. यहां पर युवक को चापाकल में बांधकर लाठी से जमकर पिटाई किया गया है.

कैमूर में खौफ: फिर मिले दो बोरे में कटे शव, दहला इलाका

कैमूर जिला इन दिनों अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है. रविवार को मिले दो शवों के टुकड़ों की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि मंगलवार देर शाम रामगढ़ थाना क्षेत्र के अभैदे नहर के पास फिर से दो प्लास्टिक के बोरों में मानव शरीर के कटे हुए अंग मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटनास्थल पर पहुंचे कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला और मोहनिया डीएसपी सहित भारी पुलिस बल मामले की जांच में जुटा है.

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