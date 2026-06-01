Purnea News: दाखिल-खारिज के नाम पर मांगी रिश्वत, विजिलेंस टीम ने राजस्व कर्मचारी को ₹10 हजार लेते हुए धरा

Purnea News: पूर्णिया के के. नगर प्रखंड कार्यालय में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी रूपक कुमार को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी कर्मचारी दाखिल-खारिज (मोटेशन) के एक मामले को निपटाने के बदले शिकायतकर्ता से पैसे की मांग कर रहा था. शिकायतकर्ता उमेश कुमार महतो, श्रीनगर प्रखंड के चनका पंचायत वार्ड संख्या-10 के निवासी हैं. उन्होंने अपनी पत्नी पुष्पा देवी के नाम दर्ज 4 डिसमिल 35 धूर जमीन के मोटेशन के लिए 2 मई को आवेदन दिया था. आरोप है कि आवेदन के बावजूद काम आगे नहीं बढ़ाया गया और राजस्व कर्मचारी लगातार उन्हें कार्यालय के चक्कर लगवाता रहा.

उमेश कुमार महतो का आरोप है कि मोटेशन करने के बदले रूपक कुमार ने पहले 15 हजार रुपये की मांग की थी. बाद में 12 हजार रुपये में बात तय हुई. लगातार दबाव और रिश्वत की मांग से परेशान होकर उन्होंने 24 मई को विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई और ऑडियो-वीडियो समेत अन्य साक्ष्य अधिकारियों को सौंपे. शिकायत की जांच के बाद विजिलेंस ने मामला दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया. सोमवार (1 जून) को आरोपी कर्मचारी ने शिकायतकर्ता को के.नगर अंचल कार्यालय बुलाया.

उधर, योजना के अनुसार जब उमेश कुमार महतो रिश्वत के 10 हजार रुपये लेकर पहुंचे तो विजिलेंस की टीम सादे कपड़ों में पहले से ही कार्यालय परिसर में मौजूद थी. जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी को रिश्वत के पैसे दिए और उसने रकम अपनी जेब में रखी, विजिलेंस की टीम ने तुरंत छापेमारी कर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसकी जेब से पूरी रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई. बताया जा रहा है कि कार्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है.

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विजिलेंस के डीएसपी राजेंद्र प्रसाद ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया है और राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.

रिपोर्ट- संतोष नायक