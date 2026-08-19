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बिहटा में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1.43 करोड़ की ठगी, साइबर अपराधी गिरफ्तार, 27 लाख रुपये फ्रीज

Patna Cyber Crime: पटना के बिहटा में डिजिटल अरेस्ट के जरिए 1 करोड़ 43 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने कुमार आर्यन को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि ठगी की रकम में से 1 करोड़ 5 लाख रुपये आरोपी और उमेश सिंह के संयुक्त बैंक खाते में भेजे गए थे. पुलिस ने खाते में मौजूद 27 लाख रुपये फ्रीज करा दिए हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 19, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:38 AM IST
बिहटा में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1.43 करोड़ की ठगी, साइबर अपराधी गिरफ्तार, 27 लाख रुपये फ्रीज
Image Credit: बिहटा में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1.43 करोड़ की ठगी, साइबर अपराधी गिरफ्तार (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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