/बिहटा में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1.43 करोड़ की ठगी, साइबर अपराधी गिरफ्तार, 27 लाख रुपये फ्रीज

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Patna Cyber Crime: पटना के बिहटा में डिजिटल अरेस्ट के जरिए 1 करोड़ 43 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी बिहटा थाना क्षेत्र के राघोपुर स्थित एसएस कॉलोनी से हुई है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुमार आर्यन, पिता रामजी सिंह के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, ठगी की रकम में से 1 करोड़ 5 लाख रुपये कुमार आर्यन और उमेश सिंह के संयुक्त बैंक खाते में भेजे गए थे.
जांच में पता चला कि इस रकम में से करीब 78 लाख रुपये की निकासी हो चुकी थी, जबकि 27 लाख रुपये अभी भी बैंक खाते में मौजूद थे. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए खाते में शेष 27 लाख रुपये को फ्रीज करा दिया है. पुलिस ने आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन, चार सिम कार्ड, चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं.
दानापुर डीएसपी-2 अमरेंद्र कुमार झा के अनुसार, 17 अगस्त को एनसीआरपी पोर्टल के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर उससे 1 करोड़ 43 लाख रुपये की ठगी की गई है. जांच के दौरान ठगी की रकम का एक बड़ा हिस्सा बिहटा के राघोपुर निवासी कुमार आर्यन और उमेश सिंह के संयुक्त बैंक खाते में भेजे जाने की जानकारी सामने आई. इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए कुमार आर्यन को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करने के साथ बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड की जांच कर रही है. जांच के जरिए साइबर ठगी में शामिल अन्य आरोपियों और पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि ठगी की रकम को किन-किन खातों में ट्रांसफर किया गया और इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं.
रिपोर्ट: इसतेयक खान