/बिहटा में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1.43 करोड़ की ठगी, साइबर अपराधी गिरफ्तार, 27 लाख रुपये फ्रीज

Patna Cyber Crime: पटना के बिहटा में डिजिटल अरेस्ट के जरिए 1 करोड़ 43 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी बिहटा थाना क्षेत्र के राघोपुर स्थित एसएस कॉलोनी से हुई है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुमार आर्यन, पिता रामजी सिंह के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, ठगी की रकम में से 1 करोड़ 5 लाख रुपये कुमार आर्यन और उमेश सिंह के संयुक्त बैंक खाते में भेजे गए थे.