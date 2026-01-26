Advertisement
मजदूरी कर लौटा था घर, सामान लेने निकला तो ट्रक ने छीनी जिंदगी; दो मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

Patna News: बिहटा में अनियंत्रित ट्रक ने युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:22 AM IST

Patna News: पटना से सटे बिहटा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का जानलेवा कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. मामला शिवाला मुख्य मार्ग का है, जहां बिशम्भरपुर गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने युवक को कुचल दिया. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक ट्रक लेकर मौके से भाग निकला मृतक की पहचान पतसा गांव निवासी अशोक ठाकुर के 28 वर्षीय पुत्र अविनाश कुमार उर्फ छोटू के रूप में की गई है.

परिजनों के अनुसार, अविनाश पेशे से मजदूर था और अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. रविवार (25 जनवरी) को मजदूरी कर घर लौटने के बाद वह परिवार के कहने पर बिशम्भरपुर मोड़ के पास घरेलू सामान लेने जा रहा था, तभी वह इस हादसे का शिकार हो गया. अविनाश के पीछे उसके दो छोटे बच्चे और परिवार है, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है.

सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शिवाला मुख्य मार्ग को पूरी तरह बाधित कर दिया. बीच सड़क पर टायर जलाकर लोगों ने जमकर हंगामा किया और मृतक के परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की. सड़क जाम होने के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और घंटों आवागमन ठप रहा. सूचना मिलने पर जब बिहटा पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे भी स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा. भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

यह भी पढ़ें: NEET छात्रा मौत मामले में बड़ा खुलासा, नाबालिग थी मृतका, अब पॉक्सो एक्ट

थाना प्रभारी ने की पुष्टि
थाना प्रभारी अमित कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मृत्यु हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उन्होंने बताया कि फिलहाल पीड़ित परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है; आवेदन प्राप्त होते ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: इश्तियाक खान

