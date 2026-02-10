Advertisement
मुजफ्फरपुर में आभूषण दुकान से 10 लाख की बड़ी लूट, बदमाशों ने महिला ग्राहक के सिर पर तानी पिस्टल

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर मे बाइक सवार अपराधियों ने आभूषण दुकान से हथियार के बल पर 10 लाख के आभूषण की लूट की. लूट के दौरान अपराधियों ने महिला ग्राहक को भी कब्जे में ले लिया था. पुलिस वारदात की जांच में जुटी गई है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:05 PM IST

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान से हथियार के बल पर लाखों के आभूषण की लूट की घटना को अंजाम दिया हैं, इस दौरान अपराधियों ने महिला ग्राहक को भी बंधक बनाकर रखा था और घटना को अंजाम देने पहुंचे अपराधी हेलमेट और नकाब लगाए हुए थे. घटना सदर थाना क्षेत्र के सुस्ता माधोपुर की हैं जहां दो बाइक पर आए 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर गोल्डेन हाउस ज्वेलरी मे जमकर लूटपाट की और फिर उसके बाद मौके से फरार हो गया.

पीड़ित दुकानदार धर्मेंद्र साह ने बताया कि बाइक पर चार बदमाश आए. जिसमे एक बाहर रुका और तीन अंदर आया. दुकान के अंदर आकर पहले एक टॉप मांगा फिर पिस्टल दिखाकर बोला जो हैं दे दो. फिर करीब 10 लाख के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गये.

वहीं, घटना की सूचना पर सदर थाना की पुलिस के साथ नगर SDPO-2 विनीता सिन्हा भी पहुंची. फिलहाल आसपास के सीसीटीवी फूटेज खंगला जा रहा हैं.

मौके पर मौजूद SDPO विनीता सिन्हा ने बताया कि लूट की सूचना मिली हैं, जांच कर रहें है. अपराधियों की पहचान की जा रही हैं. वहीं एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि मामले मे एक SIT का गठन कर दिया गया हैं, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी.

इनपुट:  मणितोष कुमार

यह भी पढ़ें: 48 घंटे, 104 गिरफ्तारी: जहानाबाद पुलिस ने अपराधियों के नेटवर्क को किया ध्वस्त

