Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /भागलपुर में दिनदहाड़े BJP नेता की गोली मारकर हत्या, गोपालगंज में भी गोलीबारी से हड़कंप

भागलपुर में दिनदहाड़े BJP नेता की गोली मारकर हत्या, गोपालगंज में भी गोलीबारी से हड़कंप

भागलपुर में भाजपा नेता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. पीड़ित परिजनों ने पूर्व पार्षद शशि मोदी और उसके भांजे कृष्णा मोदी उर्फ किशन पर हत्या का आरोप लगाया है. वहीं, गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया. पीड़ित व्यक्ति की गर्दन में गोली लगी है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 11, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:09 PM IST
भागलपुर में दिनदहाड़े BJP नेता की गोली मारकर हत्या, गोपालगंज में भी गोलीबारी से हड़कंप
Image Credit: भागलपुर में BJP नेता की गोली मारकर हत्या (Zee Media)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भागलपुर में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, बजरंगबली मंदिर के पास हुई घटना
2
3
4
5