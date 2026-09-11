/भागलपुर में दिनदहाड़े BJP नेता की गोली मारकर हत्या, गोपालगंज में भी गोलीबारी से हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, बदमाशों ने एक के बाद एक तीन गोलियां चलाईं. इनमें से एक गोली शैलेश यादव के गर्दन में लगी. गोली चलने के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए. आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायल को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. गोलीबारी की इस घटना में इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों के अनुसार, शैलेश यादव जेसीबी चलाने का काम करते हैं. वहीं, घटना को लेकर यह बात भी सामने आ रही है कि उन्हें कुछ समय पहले फोन पर धमकी मिली थी. घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल की जांच करने के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ की और मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए.