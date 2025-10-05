Advertisement
Bihar Politics: प्रशांत किशोर को भारी पड़ा केजरीवाल स्टाइल! संजय जायसवाल ने दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा

Sanjay Jaiswal News: पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के खिलाफ 125 करोड़ रुपये मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. बेतिया न्यायालय में दीवानी वाद दायर हुआ है. बुधवार (8 अक्टूबर) को इस मामले की सुनवाई हो सकती है.

Sanjay Jaiswal Vs Prashant Kishor: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को केजरीवाल स्टाइल वाली पॉलिटिक्स भारी पड़ गई है और बिहार चुनाव से पहले वे बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. दरअसल, पीके बीते कुछ दिनों से एनडीए नेताओं पर हमलावर हैं और उन पर भ्रष्टाचार से संबंधित कई गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि, पीके को पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना महंगा पड़ गया है. बीजेपी सांसद ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया है. जानकारी के मुताबिक, संजय जायसवाल ने पीके के खिलाफ 125 करोड़ का मानहानि का दीवानी वाद दायर कराया है. बेतिया न्यायालय में दीवानी वाद दायर हुआ है.

बीजेपी सांसद की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ वर्मा और बेतिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता राजेश रंजन चंद्रिका प्रसाद ने मिलकर बेतिया व्यवहार न्यायालय में दीवानी वाद दायर किया है. जानकारी के अनुसार, इस केस की सुनवाई बुधवार (8 अक्टूबर) को होने की संभावना है. इतना ही नहीं पश्चिम चंपारण के सांसद ने जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पर साइबर क्राइम के तहत पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बेतिया सांसद को पेट्रोल चोर कहा था और बीजेपी सांसद के पेट्रोल पंप से डीजल चोरी के आरोप लगाए थे. पीके ने सांसद जायसवाल पर छावनी फ्लाई ओवर के ऐलाईमेंट बदलने का आरोप लगाए थे. पीके की गलत बयानबाजी और झूठे आरोपों के खिलाफ सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने 125 करोड़ का मानहानि का दीवानी वाद दायर किया है. साथ ही जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पर साइबर क्राइम के आरोप में थाना में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज सांसद ने दर्ज कराई है. 4 अक्टूबर को न्यायालय में मामला दर्ज हुआ है.

रिपोर्ट- धनंजय

