Bihar Politics: प्रशांत किशोर को भारी पड़ा केजरीवाल स्टाइल! संजय जायसवाल ने दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा

Sanjay Jaiswal Vs Prashant Kishor: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को केजरीवाल स्टाइल वाली पॉलिटिक्स भारी पड़ गई है और बिहार चुनाव से पहले वे बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. दरअसल, पीके बीते कुछ दिनों से एनडीए नेताओं पर हमलावर हैं और उन पर भ्रष्टाचार से संबंधित कई गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि, पीके को पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना महंगा पड़ गया है. बीजेपी सांसद ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया है. जानकारी के मुताबिक, संजय जायसवाल ने पीके के खिलाफ 125 करोड़ का मानहानि का दीवानी वाद दायर कराया है. बेतिया न्यायालय में दीवानी वाद दायर हुआ है.

बीजेपी सांसद की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ वर्मा और बेतिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता राजेश रंजन चंद्रिका प्रसाद ने मिलकर बेतिया व्यवहार न्यायालय में दीवानी वाद दायर किया है. जानकारी के अनुसार, इस केस की सुनवाई बुधवार (8 अक्टूबर) को होने की संभावना है. इतना ही नहीं पश्चिम चंपारण के सांसद ने जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पर साइबर क्राइम के तहत पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live: बिहार में कब होंगे चुनाव? इलेक्शन कमीशन आज 2 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बेतिया सांसद को पेट्रोल चोर कहा था और बीजेपी सांसद के पेट्रोल पंप से डीजल चोरी के आरोप लगाए थे. पीके ने सांसद जायसवाल पर छावनी फ्लाई ओवर के ऐलाईमेंट बदलने का आरोप लगाए थे. पीके की गलत बयानबाजी और झूठे आरोपों के खिलाफ सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने 125 करोड़ का मानहानि का दीवानी वाद दायर किया है. साथ ही जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पर साइबर क्राइम के आरोप में थाना में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज सांसद ने दर्ज कराई है. 4 अक्टूबर को न्यायालय में मामला दर्ज हुआ है.

रिपोर्ट- धनंजय

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!