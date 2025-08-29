दरभंगा में BLO राजेश ठाकुर की गोली मारकर हत्या, स्कूल की मैडम से था अवैध संबंध, परिवार का आरोप

Darbhanga Crime News: अज्ञात अपराधियों ने सरकारी स्कूल टीचर सह BLO को गोली मार दी. इलाज के दौरान राजेश ठाकुर की मौत हो गई. स्कूल जाने के दौरान घात लगाये अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया. यह घटना सकतपुर थाना की है.
Trending Photos
Darbhanga News: दरभंगा जिले में एक बीएलओ की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. 27 अगस्त, 2025 गुरुवार की शाम अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया. निजी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक के भाई ने स्कूल की शिक्षिका के साथ प्रेम प्रसंग की बात कही, जिसको लेकर शिक्षिका के पति पर हत्या की आशंका जताया है. राजेश कुमार ठाकुर विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक और बीएलओ भी थे.
इस विद्यालय में थे कार्यरत
राजेश कुमार ठाकुर जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मधपुर टोला सोनपुर में कार्यरत थे. घटना उस वक्त हुई जब वे विद्यालय से करीब 200 मीटर दूर गंगौली वार्ड नंबर 6 में चन्ना झा के पोखर के पास पहुंचे. घात लगाए अपराधियों ने अचानक गोली चला दी.
सीने और पेट में लगी
गोली राजेश कुमार के सीने और पेट में लगी. गोली लगने के बावजूद राजेश कुमार ने हिम्मत दिखाई और बाइक से विद्यालय की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में गिर पड़े और साथी शिक्षकों को घटना की जानकारी दी. फौरन ग्रामीणों और शिक्षकों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया.
नए विद्यालय में जॉइनिंग करने वाले थे राजेश कुमार
मूल रूप से मधुबनी जिले के सुगापट्टी गांव के रहने वाले राजेश कुमार अविवाहित थे और तीन-चार साल पहले ही बीपीएससी से शिक्षक पद पर नियुक्त हुए थे. शुक्रवार को ही वे नए विद्यालय में जॉइनिंग करने वाले थे.
यह भी पढ़ें: Muzaffarpur: 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से गांव में दहशत, पुलिस जांच में जुटी
हत्या के पीछे प्रेम-प्रसंग का आरोप
परिजनों ने हत्या के पीछे प्रेम-प्रसंग से जुड़े विवाद की आशंका जताई है. मृतक के भाई ने कहा कि विद्यालय की एक महिला शिक्षिका से संबंधों को लेकर शिक्षिका के पति ने धमकी दी थी.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार
यह भी पढ़ें:सड़क पर भाभी को पटक-पटककर पीटने लगा देवर, राहगीरों ने कर दी देवर की जमकर धुनाई
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!