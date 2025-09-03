पटना की सड़कों पर फिर बहा खून, दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या, गांव में दहशत

Bihar Crime News: बिहार की राजधानी पटना के धनरूआ थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. मंगलवार की रात सिगरामपुर गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से भून डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है, जो रोजाना की तरह साइकिल से दूध बांटकर अपने घर लौट रहे थे.

जानकारी के अनुसार, जैसे ही युवक गांव के समीप पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग जब तक मौके पर पहुंचते, तब तक युवक ने दम तोड़ दिया था. घटना की सूचना मिलते ही धनरूआ थाना पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि मृतक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी. ऐसे में उनकी हत्या से गांववाले सदमें में हैं और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

गौरतलब है कि राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. आए दिन हो रही वारदातों ने आम लोगों की नींद उड़ा दी है. धनरूआ की यह घटना एक बार फिर पटना की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. लोग अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं और पुलिस प्रशासन पर अपराधियों पर नकेल कसने का दबाव बढ़ गया है.

इनपुट: विक्रांत कुमार

