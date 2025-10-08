अब्बा, अम्मी और बेटी का शव कमरे में मिला, सुसाइड या मर्डर के बीच उलझी गुत्थी!

Bihar Crime News: बिहार धनबाद जिले के जोगता थाना क्षेत्र के सिजुआ न्यू साइडिंग एक नंबर में मंगलवार की रात एक ही परिवार के तीन सदस्यों की संदिग्ध हालात में मौत से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है. मृतकों की पहचान राजा अंसारी, उसकी पत्नी अमीना खातून और दो वर्षीय पुत्री मायरा के रूप में हुई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों शव किराए के कमरे से बरामद किए गए हैं.

पड़ोसियों ने तीनों को SNMMCH में लेकर गए

पड़ोसियों के अनुसार मंगलवार की शाम राजा अंसारी करीब सात बजे काम से लौटे. कुछ ही देर बाद पड़ोसियों ने देखा कि पति-पत्नी और बच्ची बेसुध हालत में हैं. पड़ोसियों ने तुरंत तीनों को SNMMCH में लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन लोगों को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल ये स्पष्य नहीं हो सका कि मौत किस कारण हुई.

ये भी पढ़ें: रिविलगंज में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, शराब के पैसे के लेन-देन में चली गोली

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस मामले की जांच कर रही है

पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आज तीनों का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे मौत के कारणों का पता लग सके.

आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना के पीछे परिवार के आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है. हलांकि पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए मामला की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश करक रही है कि यह घटना आत्महत्या है या किसी ने हत्या कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज और पड़ोसियों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं.

इनपुट: नितेश मिश्रा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!