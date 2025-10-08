Advertisement
अब्बा, अम्मी और बेटी का शव कमरे में मिला, सुसाइड या मर्डर के बीच उलझी गुत्थी!

Bihar Crime News: धनबाद जिले के जोगता थाना क्षेत्र में एक ही परिवार 3 सदस्यों की संदिग्ध हालात में मौत  दो गई. इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कर मामले की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आज तीनों का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे मौत के कारणों का पता लग सके.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:12 AM IST

Bihar Crime News: बिहार धनबाद जिले के जोगता थाना क्षेत्र के सिजुआ न्यू साइडिंग एक नंबर में मंगलवार की रात एक ही परिवार के तीन सदस्यों की संदिग्ध हालात में मौत से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है. मृतकों की पहचान राजा अंसारी, उसकी पत्नी अमीना खातून और दो वर्षीय पुत्री मायरा के रूप में हुई है. प्राप्त जानकारी  के अनुसार तीनों शव किराए के कमरे से बरामद किए गए हैं. 

पड़ोसियों ने तीनों को SNMMCH में लेकर गए
पड़ोसियों के अनुसार मंगलवार की शाम राजा अंसारी करीब सात बजे काम से लौटे. कुछ ही देर बाद पड़ोसियों ने देखा कि पति-पत्नी और बच्ची बेसुध हालत में हैं. पड़ोसियों ने तुरंत तीनों को SNMMCH में लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन लोगों को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल ये स्पष्य नहीं हो सका कि मौत किस कारण हुई. 

पुलिस मामले की जांच कर रही है
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आज तीनों का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे मौत के कारणों का पता लग सके.

आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना के पीछे परिवार के आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है. हलांकि पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए मामला  की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश करक रही है कि यह घटना आत्महत्या है या किसी ने हत्या कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज और पड़ोसियों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं.
इनपुट: नितेश मिश्रा

Bihar Crime News

