दिवाली हो गई काली, घर में नहीं जलेगा दीपक! गयाजी में डबल मर्डर से सनसनी

Gayaji News: गयाजी शहर में उस समय सनसनी फैल गई, जब पुलिस ने दो युवकों के शव बरामद किया. दोनों मृत युवकों की पहचान शहर के गेवाल बिगहा पुलिस लाइन इलाके के रहने वाले यश राज और विशाल राज के रूप में की गई है. शव मिलने की सूचना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई. मिली जानकारी के अनुसार, दोनों शव संदिग्ध हालत में मिले हैं. मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन मृतकों के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.

साजिश के तहत दिया गया घटना को अंजाम

परिजनों का कहना है कि दोनों युवकों को साजिश के तहत मौत के घाट उतारा गया है. वही, मृतक के परिजनों और आक्रोशित लोगों ने शव को बोधगया मुख्य मार्ग पर रखकर सड़क जाम कर दिया. इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अन्य थाने की पुलिस सहित टाउन डीएसपी 2 मौके पर पहुंची. पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित लोगों को समझने का प्रयास किया. फिर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया.

यह भी पढ़ें: चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग की हत्या, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ आरोपी

Add Zee News as a Preferred Source

आवेदन के आधार पर जांच शुरू

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है. इस मामले को लेकर टाउन डीएसपी 2 धर्मेंद्र भारती ने बताया कि दो शव को बरामद किया गया है, जिसकी पहचान हो गई है और उनके परिजनों द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराया जा रहा है. कुछ नामजद लोगों पर आरोप लगाया गया है. इस हत्याकांड में जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य किया जाएगा. बता दें कि शहर में दोहरे शव के मिलने की घटना से दहशत और चिंता का माहौल है.

परिवार में मचा कोहराम

मृत विशाल राज एक समाजसेवी युवक था और समाज की सेवा करने के लिए राष्ट्रपति पुरुस्कार से भी समानित किया गया था. इसकी रहस्यमय मौत से जहां पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है. वही, इसके जानने वाले भी इस घटना को लेकर अचंभित है और आरोपियों को जल्द से जल्द कार्रवाई कर उचित न्याय की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार, गया