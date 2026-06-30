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4 महीने से लापता 7 माह की गर्भवती का मिला शव, अब ससुराल वालों को खोज रही पुलिस

‬Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में चार दिनों से गायब सात माह की गर्भवती महिला का शव बरामद हुआ. वहीं, अब पुलिस महिला के ससुराल वालों को खोज रही है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 30, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:49 PM IST
4 महीने से लापता 7 माह की गर्भवती का मिला शव, अब ससुराल वालों को खोज रही पुलिस
Image Credit: (Z News) 4 दिन से लापता 7 महीने की गर्भवती महिला का शव मुजफ्फरपुर में मिलाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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