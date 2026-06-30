4 महीने से लापता 7 माह की गर्भवती का मिला शव, अब ससुराल वालों को खोज रही पुलिस

दरअसल, पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र के नूनफरा पंचायत के कोइली गांव का है, जहां से चार दिन पूर्व बिट्टू कुमार की पत्नी खुशबू कुमारी, जो 7 माह की गर्भवती थी. वह लापता हो गई थी और बेटी के लापता होने की सूचना जब खुशबू कुमारी के पिता को मिली, तो खुशबू कुमारी के पिता अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे. मगर, न तो उन्हें वहां अपनी बेटी मिली और न ही बेटी के ससुराल के कोई लोग मिले, सभी लोग घर से फरार मिले. जिसके बाद खुशबू कुमारी के पिता को अनहोनी की आशंका हुई.