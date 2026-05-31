पूर्णिया में दरिंदगी: मखाना खेत में मिला दो बच्चों की मां का अर्धनग्न शव, बलात्कार के बाद गला रेतकर हत्या की आशंका

Purnea Crime News: पूर्णिया में दो बच्चों की मां की बलात्कार के बाद बेरहमी से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. महिला का अर्धनग्न शव नहर के किनारे स्थित मखाना के खेत में मिला. पुलिस ने शव के आस-पास से खून से सना एक धारदार चाकू, कपड़े और अन्य सामान बरामद किया है. महिला की बांह पर उसके पति के नाम का टैटू बना हुआ था, जिससे उसकी पहचान हो सकी. पुलिस ने खून से सना हुआ चाकू जब्त कर लिया है. यह घटना केनगर थाना क्षेत्र इलाके की है. शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतका 35 वर्षीय महिला थी, उसकी पहचान हो चुकी है. उसका पति पंजाब में मजदूर के तौर पर काम करता है. महिला अपने बेटे और बेटी के साथ गांव में रहती थी. इस घटना से गांव वालों में भारी आक्रोश फैल गया है.

परिजनों ने बताया कि शनिवार (30 मई, 2026) को रेणु देवी यह कहकर घर से निकली थीं कि वह धमदाहा जा रही हैं. इसके बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया और देर रात तक भी वह घर नहीं लौटीं. परिवार वाले उनकी तलाश कर ही रहे थे कि रविवार को उन्हें सूचना मिली कि नहर के किनारे एक महिला का शव मिला है. यह खबर मिलते ही परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान की. घटनास्थल के हालात देखकर गांव वालों का आरोप है कि बलात्कार के बाद हत्या की गई है. शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था और महिला के शरीर पर संघर्ष के निशान भी दिखाई देने की बात कही जा रही है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक बलात्कार के आरोपों की पुष्टि नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को लेकर स्थिति तभी साफ होगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फारेंसिक जांच पूरी हो जाएगी.

घटना की जानकारी मिलते ही सदर SDPO-2 डॉ. गौरव कुमार, केनगर के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) अजय कुमार अजनबी, एक फोरेंसिक टीम और एक डॉग स्क्वॉड तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को चारों ओर से घेर लिया, सबूत इकट्ठा किए और आस-पास रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस को शक है कि यह हत्या संभवतः शनिवार देर रात हुई होगी. इस नृशंस हत्या के बाद इलाके के निवासियों में भारी आक्रोश फैल गया है. स्थानीय मुखिया राजेश कुमार साह, BJP मंडल अध्यक्ष आदर्श कुमार गोलू और पूर्व उप-मुखिया महेश कुमार यादव समेत कई जन प्रतिनिधियों ने इस घटना पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है. ग्रामीणों का आरोप है कि नहर के किनारे वाला यह इलाका रात के समय अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है. उनका दावा है कि कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं किया गया है.

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गांव वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में इस इलाके में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं. कुछ समय पहले चुनापुर पंचायत में एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई थी और उसका शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला था. हालांकि, वह मामला भी आज तक अनसुलझा ही है. फिलहाल, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए GMCH पूर्णिया भेज दिया है. घटनास्थल से बरामद एक चाकू और अन्य सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. मामले पर जानकारी देते हुए SDPO डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि मामले के हर पहलू की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: संतोष नायक