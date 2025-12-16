Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

बोकारो में ठेका कर्मी जयंत सिंह की हत्या का मास्टरमाइंड निकला कुख्यात विनोद खोपड़ी, 19 मामलों में है आरोपी

Bokaro Crime News: बोकारो में ठेका कर्मी जयंत सिंह के मर्डर केस को सुलझा लिया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी विनोद खोपड़ी को मास्टरमाइंड बताया गया है। यह घटना एक छोटे से झगड़े से शुरू हुई थी, जो किडनैपिंग से लेकर मर्डर तक पहुंच गई.

Last Updated: Dec 16, 2025, 04:23 PM IST

बोकारो में ठेका कर्मी जयंत सिंह की हत्या का मास्टरमाइंड
बोकारो शहर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है. ठेका कर्मी जयंत सिंह की पहले अपहरण और फिर बेरहमी से हत्या की गई थी. हत्या करने के बाद जयंत सिंह की आंख निकाल ली गई और कान भी काट दिया गया था. इस क्रूर घटना को अंजाम देने वाले का पर्दाफाश हो गया है. इस मामले का मुख्य सरगना विनोद खोपड़ी निकला, जिसके खिलाफ पहले से ही 19 अपराधिक मामले दर्ज हैं. बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस हत्या की पूरी साजिश विनोद खोपड़ी ने रची थी और लाश को कहां छिपाना है, उसका भी प्लान उसी ने बनाया. पुलिस ने विनोद खोपड़ी की निशानदेही पर गिरिडीह के पीरटांड़ इलाके में जलेबिया घाटी से शव बरामद किया. एसपी ने कहा कि यह हत्या एक छोटे से विवाद की वजह से हुई और विनोद खोपड़ी जैसे कुख्यात अपराधी ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया.

हत्या सेक्टर-8 के एक स्कूल के पास लाठी-डंडों से पीटकर की गई और फिर शव को अल्टो गाड़ी में लादकर गिरिडीह के पीरटांड़ थाना क्षेत्र की जलेबिया घाटी में फेंक दिया गया. पुलिस ने इस मामले में मृतक के दोस्त को भी गिरफ्तार किया है. जब मीडिया ने पूछा कि मृतक की आंख निकाली गई और कान काटे गए, तो एसपी ने कहा कि शायद जंगल में फेंकने की वजह से जानवरों ने ऐसा किया होगा. सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. पूरी घटना की बात करें तो बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर-8 में रहने वाले जयंत सिंह का अपहरण 10 दिसंबर को हुआ और फिर उसकी हत्या करके शव को गिरिडीह में फेंक दिया गया.

पुलिस जांच में यह सामने आया कि 8 दिसंबर को फोन पर विनोद खोपड़ी और जयंत के बीच कार खरीदने को लेकर मामूली बहस हुई थी. इसके दो दिन बाद 10 दिसंबर को अपहरण हो गया और 15 दिसंबर को लाश बरामद हुई. पुलिस के मुताबिक, मृतक का दोस्त वरुण ने साजिश रची और जयंत को घर से बाहर बुलाया, शराब पिलाई और जब वह नशे में हो गया, तो उसे विनोद खोपड़ी के सामने लाकर छोड़ दिया. फिर आरोपियों ने डंडों से पीट-पीटकर उसकी जान ले ली और शव को घाटी में फेंक दिया. हत्या के बाद वरुण ने खुद को बचाने के लिए चालाकी की. पहले वह मृतक की पत्नी अमृता सिंह के साथ थाने गया, अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई और तीन दिन बाद एसपी कार्यालय में भी शिकायत की, ताकि किसी को शक न हो.

11 दिसंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बोकारो एसपी के निर्देश पर नगर डीएसपी आलोक रंजन की अगुवाई में एसआईटी गठित की गई. टीम ने तकनीकी और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर पूरे मामले का खुलासा किया. पुलिस ने विनोद खोपड़ी समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक अल्टो कार, दो मोबाइल फोन तथा चार लाठियां बरामद कीं. बाकी फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी चल रही है. इस घटना से पहले एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें दोनों के बीच बहस सुनी जा सकती है. हत्या के बाद शहर में हंगामा मच गया, क्योंकि साधारण ठेका कर्मी की हत्या में आंख निकालने और कान काटने जैसी क्रूरता की अफवाह फैली, जिससे लोग गुस्से में आ गए.

ये भी पढ़ें- बोकारो में जयंत सिंह की निर्मम हत्या, शव से आंख-कान भी गायब, भड़की भीड़

बोकारो एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस हर कदम उठा रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मामला वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा है और पुलिस की टीम ने तेजी से काम करके आरोपियों को पकड़ा.

इनपुट - मृत्युंजय मिश्रा

