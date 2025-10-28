Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2977964
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Bokaro News: बोकारो में IRB जवान की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया, मुख्य आरोपी फरार

Bokaro Crime News: मृतक की पहचान यदुवंश नगर निवासी लक्ष्मी नारायण यादव के छोटे बेटे अजय यादव उर्फ सोनू के रूप में हुई है. वो आईआरबी का जवान था और गिरिडीह में पोस्टेड था. वहीं मुख्य आरोपी बलराम तिवारी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. वह क‌ई बार जेल जा चुका है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:45 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bokaro IRB Jawan Murder: झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर सामने आई है. यहां आईआरबी के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि मृतक जवान छठ की छुट्टी पर घर आया था. घटना बोकारो के चास थाना क्षेत्र की है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. हालांकि, मुख्य आरोपी बलराम तिवारी अभी भी फरार बताया जा रहा है. बता दें कि बोकारो के चास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी स्थित गाय घाट के समीप सोमवार (27 अक्टूबर) की रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब अपराधियों ने मामूली विवाद में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान यदुवंश नगर निवासी लक्ष्मी नारायण यादव के छोटे बेटे अजय यादव उर्फ सोनू के रूप में हुई है. वो आईआरबी के जवान है और छठ के छुट्टी में घर आया हुआ था. उसकी पोस्टिंग गिरिडीह में थी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना रात करीब 9 बजे के आसपास हुई है. बताया जा रहा है कि सोनू और बलराम तिवारी नामक युवक के बीच किसी बात को लेकर तू-तू, मैं-मैं हो गई थी. विवाद के कुछ देर बाद बलराम तिवारी अपने कुछ साथियों के साथ गाय घाट स्थित शिव मंदिर के पास पहुंचा, जहां सोनू अपने दोस्तों के साथ खड़ा था. इससे पहले कि सोनू कुछ समझ पाता, बलराम तिवारी ने पिस्टल निकाल कर उस पर तीन से चार राउंड फायरिंग कर दी. फायरिंग में सोनू को तीन गोलियां पेट में लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे बोकारो जनरल अस्पताल (BGH) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

ये भी पढ़ें- Jharkhand Crime: झारखंड में रेप के आरोपी की मॉब लिंचिंग, लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही चास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से कई साक्ष्य एकत्र किए हैं तथा पूछताछ के लिए दो युवकों को हिरासत में लिया गया है. हत्या की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बीजीएच पहुंचे. इधर मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं चास एसडीपीओ और थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. मुख्य आरोपी बलराम तिवारी और उसके सहयोगियों की तलाश में छापेमारी जारी है. बताया जा रहा कि मुख्य आरोपी बलराम तिवारी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. वह क‌ई बार जेल जा चुका है. उसपर पुलिस जवान के उपर भी जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज हैं.

रिपोर्ट- मृत्युंजय मिश्रा

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bokaro Newsmurder

Trending news

Bokaro News
बोकारो में IRB जवान की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया, आरोपी फरार
chhath 2025
बगहा में छठ महापर्व की धूम, नारायणी नदी तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Bihar Election 2025
RJD ने की बड़ी कार्रवाई, 27 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला
Mukesh Sahni
सुगौली में तेजप्रताप की पार्टी के उम्मीदवार को मुकेश सहनी का समर्थन
chhath puja 2025
Chhath Puja Morning Arghya Time: छठ पूजा का उषा अर्घ्य कब है? जानें शुभ मुहूर्त
Ajay Alok
राहुल गांधी को ‘जननायक’ बताने पर भाजपा नेता अजय आलोक का पलटवार
Bagaha News
बगहा में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद
Akshara Singh
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने दीघा घाट पर दिया सूर्य को अर्घ्य, देखें वीडियो
Jehanabad news
Jehanabad News: बसपा ने हम पार्टी के बागी रितेश उर्फ चुन्नू शर्मा को दिया समर्थन
Bhagalpur News
भागलपुर में छठ पूजा के बीच दर्दनाक हादसा, नदी में डूबे चार बच्चे, सभी की मौत