Bokaro News: बोकारो में IRB जवान की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया, मुख्य आरोपी फरार

Bokaro IRB Jawan Murder: झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर सामने आई है. यहां आईआरबी के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि मृतक जवान छठ की छुट्टी पर घर आया था. घटना बोकारो के चास थाना क्षेत्र की है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. हालांकि, मुख्य आरोपी बलराम तिवारी अभी भी फरार बताया जा रहा है. बता दें कि बोकारो के चास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी स्थित गाय घाट के समीप सोमवार (27 अक्टूबर) की रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब अपराधियों ने मामूली विवाद में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान यदुवंश नगर निवासी लक्ष्मी नारायण यादव के छोटे बेटे अजय यादव उर्फ सोनू के रूप में हुई है. वो आईआरबी के जवान है और छठ के छुट्टी में घर आया हुआ था. उसकी पोस्टिंग गिरिडीह में थी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना रात करीब 9 बजे के आसपास हुई है. बताया जा रहा है कि सोनू और बलराम तिवारी नामक युवक के बीच किसी बात को लेकर तू-तू, मैं-मैं हो गई थी. विवाद के कुछ देर बाद बलराम तिवारी अपने कुछ साथियों के साथ गाय घाट स्थित शिव मंदिर के पास पहुंचा, जहां सोनू अपने दोस्तों के साथ खड़ा था. इससे पहले कि सोनू कुछ समझ पाता, बलराम तिवारी ने पिस्टल निकाल कर उस पर तीन से चार राउंड फायरिंग कर दी. फायरिंग में सोनू को तीन गोलियां पेट में लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे बोकारो जनरल अस्पताल (BGH) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही चास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से कई साक्ष्य एकत्र किए हैं तथा पूछताछ के लिए दो युवकों को हिरासत में लिया गया है. हत्या की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बीजीएच पहुंचे. इधर मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं चास एसडीपीओ और थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. मुख्य आरोपी बलराम तिवारी और उसके सहयोगियों की तलाश में छापेमारी जारी है. बताया जा रहा कि मुख्य आरोपी बलराम तिवारी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. वह क‌ई बार जेल जा चुका है. उसपर पुलिस जवान के उपर भी जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज हैं.

