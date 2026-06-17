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रांची में RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला, बीजेपी ने घटना की निंदा की

RSS Office Bomb Attack: राजधानी रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दफ्तर पर मंगलवार (16 जून) की देर रात पेट्रोल पंप से हमला करने की घटना सामने है. हालांकि, बाउंड्री से ठीक पहले ही दोनों बोतल गिर गए. जिससे आरएसएस कार्यालय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 17, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:59 AM IST
रांची में RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला, बीजेपी ने घटना की निंदा की
Image Credit: पेट्रोल बम फेंकते बदमाश

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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