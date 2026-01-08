Patna News: पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, चप्पा-चप्पा छान रहे सुरक्षाबल के जवान

Patna Civil Court Bomb Threat: धमकी भरा ईमेल मिलते ही पटना पुलिस एक्टिव हो गई. आनन-फानन में कई थानों की पुलिस सिविल कोर्ट पहुंची और तुरंत पूरे परिसर को खाली कराने का काम शुरू कर दिया. बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया है. साथ ही डॉग स्क्वॉड की मदद से पूरे सिविल कोर्ट परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है.
Patna Crime News: राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है. पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जानकारी के मुताबिक, एक मेल के जरिए पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इस तरह का मेल आने के बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही कई थानों पुलिस के साथ-साथ बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंचे कर जांच कर रही हैं. सुरक्षा की दृष्टिकोण से सिविल कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है. साथ ही डॉग स्क्वॉड की मदद से पूरे सिविल कोर्ट परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है. पुलिस की ओर से किसी भी अनजान और संदिग्ध वस्तु को छूने से मना किया गया है. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है.
बता दें कि इससे पहले 29 अगस्त 2025 को भी पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. धमकी भरे ईमेल में कहा गया था कि कोर्ट रूम और कोर्ट परिसर में आरडीएक्स विस्फोटक वाले 4 आईईडी बम प्लांट किए गए हैं. द्रविड़ियन मॉडल क्लब के निवेथा पेथुराज उदयनिधि के नाम से भेजे गए इस मेल में लिखा था कि बिहार से तमिलनाडु आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ने से तमिलनाडु की स्थानीय जनसंख्या संरचना प्रभावित हो रही है. 4 RDX IEDs न्यायाधीश के कक्ष और न्यायालय परिसर के भीतर विवेकपूर्ण ढंग से स्थापित. जज को शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक बाहर निकाल लें. यह अभियान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से किया गया है. बिहारी श्रमिक चेन्नई योजना बंद करें. आज का आरडीएक्स ब्लास्ट सभी तमिलों की ओर से एक संदेश होगा.
इसी तरह से किशनगंज सिविल कोर्ट और गया सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. धमकी देने वाले ने ईमेल भेजकर अदालत को बम से उड़ाने की बात कही थी. धमकी भरा ई-मेल मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए पूरे अदालत परिसर की तलाशी ली थी, लेकिन सुरक्षाबलों को कुछ नहीं मिला था. वहीं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने दोनों अदालतों में पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी है. इसके अलावा बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड को भी कोर्ट परिसर में तैनात कर दिया गया. पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.