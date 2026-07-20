/पटनाः मनेर पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ने की धमकी, पुलिस ने ऑफिस खाली करवाया

राजधानी पटना के मनेर में पोस्ट ऑफिस और उस बिल्डिंग में बने पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ने की धमकी मिली है. पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर के मेल के माध्यम से मनेर पासपोर्ट कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली. जांच में जुटे पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी पोस्ट ऑफिस को खाली कराया गया. इस मामले में सिटी SP ने बताया कि आज दोपहर 1:00 बजे मनेर पासपोर्ट कार्यालय में एक मेल आया, जिसमें अपराधियों की ओर से पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ने की धमकी दी गई है. पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और बम दस्त को बुलाया गया है. पासपोर्ट कार्यालय को फिलहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से खाली करवा कर मामले की जांच की जा रही है. साथ ही पुलिस की डिजिटल टीम लगाई गई है, ताकि यह पता चल सके कि मेल कहां से आई थी और अपराधियों की गिरफ्तारी की जा सके.