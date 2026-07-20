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पटनाः मनेर पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ने की धमकी, पुलिस ने ऑफिस खाली करवाया

राजधानी पटना के मनेर में पोस्ट ऑफिस और उस बिल्डिंग में बने पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ने की धमकी मिली है. पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर के मेल के माध्यम से मनेर पासपोर्ट कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली. जांच में जुटे पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी पोस्ट ऑफिस को खाली कराया गया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 20, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:27 PM IST
पटनाः मनेर पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ने की धमकी, पुलिस ने ऑफिस खाली करवाया
Image Credit: मनेर पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ने की धमकी (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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