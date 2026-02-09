Advertisement
बम धमाके से थर्राया भागलपुर! पार्षद पति से मांगी रंगदारी, वारदात का वीडियो बना किया वायरल

Bhagalpur Bomb Blast: भागलपुर में रंगदारी के लिए बम से हमला करने का मामला सामने आया है. यहां पर पार्षद पति के घर बम फेंका गया. वार्ड 39 में दहशत का माहौल है. अपराधियों ने वारदात का वीडियो बनाकर वायरल किया.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:02 PM IST

Bhagalpur News: भागलपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके है कि अब धमकी नहीं, सीधा बम फेंक कर दहशत फैलाई जा रही है. रंगदारी के लिए कैमरे के सामने वारदात, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल और खुलेआम कानून को चुनौती मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र की यह तस्वीर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है. वार्ड संख्या 39 में पार्षद पति अब्दुल सरवर कुरैशी उर्फ मिंटू के घर पर बम फेंकने की सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया. 

जानकारी के मुताबिक, घटना से पहले लगातार रंगदारी की मांग की जा रही थी. मांग पूरी नहीं होने पर हथियार लहराकर जान से मारने की धमकी दी गई और दहशत फैलाने के मकसद से पूरी वारदात का वीडियो बनाया गया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया.

वीडियो सामने आते ही मोजाहिदपुर थाना पुलिस एक्शन में आ गई. वायरल फुटेज के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है.

आरोप है कि 4 फरवरी 2026 को अपराधियों ने धमकी को अंजाम देते हुए पार्षद पति के घर पर बम फेंका. तेज धमाके से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और वार्ड संख्या 39 में दहशत का माहौल बन गया. पीड़ित की ओर से मोजाहिदपुर थाना में दिए गए लिखित आवेदन में जान का खतरा बताते हुए किसी बड़ी वारदात की आशंका जताई गई थी. 

पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और अन्य संलिप्त अपराधियों की तलाश भी की जा रही है. फिलहाल, वार्ड संख्या 39 में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है.

रिपोर्ट: अश्वनी कुमार

यह भी पढ़ें: 'मारब सिक्सर के 6 गोली...' बजते ही हुई फायरिंग, सीतामढ़ी में युवक की मौत

