Garhwa News: पहले लड़की की हत्या, फिर खुद भी कर ली आत्महत्या

Garhwa News: गढ़वा जिले में लड़के ने लड़की की चाकू से मारकर की हत्या.पुलिस के अनुसार लड़के ने पहले लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली.फिलहाल पुलिस इस मामले जांच में जुट गई है.
Garhwa News: झारखड़ के गढ़वा जिले में शनिवार को एक लड़के ने लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी. यह घटना सदर थाना क्षेत्र के तहले पुल के पास की है, जहां से शनिवार को पुलिस ने जिले के बॉर्डर से दो शव बरामद किए. जानकारी के अनुसार लड़के ने पहले लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली. इन दोनों के शवों के मिलते ही पूरे इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई.
पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच कर मामले की जांच में जुट गई. जहां पुलिस ने लड़की की पहचान कृति कुमारी और लड़के की पहचान सुमित कुमार के रूप में की. लड़की पांकी थाना क्षेत्र के सगालिम गांव की रहने वाली है, वहीं लड़का चैनपुर थाना के सेमर टाँड़ का रहना वाला है. हालांकि दोनों ही पलामू जिले के रहने वाले हैं और दोनों के परिजनों को घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ा लगता है. लड़का और लड़की आपस में रिश्तेदार भी थे. मृतक महिला दो बच्चों की माँ है.
घटना के दिन लड़की ने खुद रात में फोन करके अपने परिवार को बताया था कि सुमित ने उसे चाकू मार दिया है और खुद भी उसने गोली मार ली है. जानकारी मिलते ही जबतक परिवार वाले वहां पहुंचते तब तक उन दोनों की मौत हो गई थी. पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और चाकू बरामद किया है. इसके साथ ही पुलिस इस मामले की छानबीन में भी जुट गई है.
इनपुट:आशीष प्रकाश राजा
