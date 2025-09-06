Garhwa News: पहले लड़की की हत्या, फिर खुद भी कर ली आत्महत्या
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2911330
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Garhwa News: पहले लड़की की हत्या, फिर खुद भी कर ली आत्महत्या

Garhwa News: गढ़वा जिले में लड़के ने लड़की की चाकू से मारकर की हत्या.पुलिस के अनुसार लड़के ने पहले लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली.फिलहाल पुलिस इस मामले जांच में जुट गई है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 06, 2025, 07:33 PM IST

Trending Photos

गढ़वा क्राइम
गढ़वा क्राइम

Garhwa News: झारखड़ के गढ़वा जिले में शनिवार को एक लड़के ने लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी. यह घटना सदर थाना क्षेत्र के तहले पुल के पास की है, जहां से शनिवार को पुलिस ने जिले के बॉर्डर से दो शव बरामद किए. जानकारी के अनुसार लड़के ने पहले लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली. इन दोनों के शवों के मिलते ही पूरे इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई.

ये भी पढे़ं: Arrah Murder Case: जेल से बेल पर आया था युवक, किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी

पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच कर मामले की जांच में जुट गई. जहां पुलिस ने लड़की की पहचान कृति कुमारी और लड़के की पहचान सुमित कुमार के रूप में की. लड़की पांकी थाना क्षेत्र के सगालिम गांव की रहने वाली है, वहीं लड़का चैनपुर थाना के सेमर टाँड़ का रहना वाला है. हालांकि दोनों ही पलामू जिले के रहने वाले हैं और दोनों के परिजनों को घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ा लगता है. लड़का और लड़की आपस में रिश्तेदार भी थे. मृतक महिला दो बच्चों की माँ है.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के दिन लड़की ने खुद रात में फोन करके अपने परिवार को बताया था कि सुमित ने उसे चाकू मार दिया है और खुद भी उसने गोली मार ली है. जानकारी मिलते ही जबतक परिवार वाले वहां पहुंचते तब तक उन दोनों की मौत हो गई थी. पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और चाकू बरामद किया है. इसके साथ ही पुलिस इस मामले की छानबीन में भी जुट गई है. 

इनपुट:आशीष प्रकाश राजा

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Garhwa Newscrime newsJharkhand news

Trending news

Tejashwi Yadav
Bihar Politics: पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक संपन्न
Bettiah news
Bettiah Gangrape Case: पंचायत कर मामला दबाने की थी योजना, मुखिया पति-सरपंच गिरफ्तार
Kaimur News
ट्रैक्टर से पहुंचकर बारिश में किया पुल का शिलान्यास, जमा खान ने दी बड़ी सौगात
Bihar politics
सुप्रिया श्रीनेत के बयान से राजनीति गरमाई, जदयू ने कहा कांग्रेस का इतिहास दागदार
Ranchi News
Ranchi News: 3 साल में 500 से अधिक नेत्रदान, कई परिवारों की जिंदगी हुई रोशन
Tejashwi Yadav
Bihar Politics: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी के आवास पर सियासी जमावड़ा
manoj tiwari
'बिहार की धरती पर मां को गाली, आत्मा रो रही है', RJD और कांग्रेस पर बरसे मनोज तिवारी
Gumla News
Gumla News: पिता की मौत के बाद रोते बिलखते 5 मासूम, अब कौन बनेगा सहारा?
Sudhakar singh
RJD ने नीतीश सरकार की शराबबंदी नीति पर उठाए सवाल, कहा- कानून की समीक्षा जरूरी
Bihar News
Bihar News: धरना दे रहे 9000 विशेष सर्वेक्षण कर्मी निलंबित, नीतीश सरकार का एक्शन
;