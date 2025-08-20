'मुझसे प्यार कर लो!' लड़की ने किया मना, लड़के ने मार दिया चाकू, भागलपुर में बवाल
'मुझसे प्यार कर लो!' लड़की ने किया मना, लड़के ने मार दिया चाकू, भागलपुर में बवाल

Bhagalpur News: भागलपुर में एकतरफा प्यार में एक छात्र ने छात्रा को चाकू मार दिया. चाकू से छात्रा गंभीर रुप से घायल हो गई. उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. मामला लोदीपुर थाना इलाके कके माछीपुर का है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 20, 2025, 12:40 PM IST

भागलपुर में छात्र ने छात्रा को मारी चाकू
भागलपुर में छात्र ने छात्रा को मारी चाकू

Bhagalpur News: भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के माछीपुर में एक छात्र ने एक छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले से वह गंभीर रूप से घायल हो गई है. छात्रा का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है. बताया जा रहा है उसकी हालात नाजुक बनी हुई है. बताया जा रहा है कि छात्रा को चाकू मारने वाला आरोपी छात्र उस पर प्रेम संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था. जब छात्रा ने इसका विरोध किया, तो उसने उस पर कई बार चाकू से वार किया, जिससे उसके हाथों पर गंभीर चोटें आईं.

आरोपी छात्र की पकड़कर जमकर पिटाई
एक तरफाप्यार में छात्र ने जिस छात्रा को चाकू मारकर घायल किया है, उसका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है. वहीं, घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी छात्र को पकड़कर जमकर पिटाई की. इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर खूब हंगामा किया. 

लोगों ने पुलिस, पत्रकारों और यूट्यूबरों के साथ की मारपीट
इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस, पत्रकारों और यूट्यूबरों के साथ मारपीट भी की. इतना ही नहीं एक पत्रकार का मोबाइल फोन भी छीन लिया. हालात को काबू में करने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रही है.

छात्रा से मिलने अस्पताल पहुंचे बीजेपी नेता
वहीं, इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने प्राइवेट अस्पताल जाकर घायल छात्रा से मुलाकात की. साथ ही छात्रा का हालचाल जाना.

रिपोर्ट: अश्वनी कुमार

Bhagalpur NewsBihar News

