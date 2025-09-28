Advertisement
बॉयफ्रेंड ने शादी से किया मना, गर्लफ्रेंड ने सिलवट के लोढ़े से कूच डाला आशिक का सिर

Patna Crime News: पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चिरैयाटार इलाके में शनिवार देर रात प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक खौफनाक मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी की सिलवट के लोढ़े से सर पर वार कर निर्मम हत्या कर दी.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 28, 2025, 02:52 PM IST

पटना में बॉयफ्रेंड ने किया शादी से इनकार, गर्लफ्रेंड ने 'सिलवट' से कूच डाला सिर (सांकेतिक फोटो)
पटना में बॉयफ्रेंड ने किया शादी से इनकार, गर्लफ्रेंड ने 'सिलवट' से कूच डाला सिर (सांकेतिक फोटो)

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को दिल दहला देने वाली वारदात हुआ है. यहां पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की सिलवट के लोढ़े से उसका सिर कूच-कूच कर मार डाला. यह घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चिरैयाटार इलाके की है. 

आरोपी लड़की गिरफ्तार
घटना की जानकारी मिलते ही कंकड़बाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मुरारी कुमार के रूप में हुई है, जो मोकामा का रहने वाला था. 

दोनों के बीच पिछले कुछ समय से था प्रेम संबंध
बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की गौरीचक इलाके की रहने वाली है. दोनों के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम संबंध था. वहीं, मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते कई दिनों से जमीन विवाद को लेकर दोनों में लगातार विवाद चल रहा था. 

​यह भी पढ़ें: 16 साल के लड़के ने 13 साल की लड़की का किया रेप, सीढ़ी के नीचे दिया घटना को अंजाम

लोगों की मिलीभगत से मुरारी की हत्या की गई
इसी विवाद के चलते अन्य लोगों की मिलीभगत से मुरारी की हत्या की गई है. फिलहाल, पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा

यह भी पढ़ें: Nawada News: पोती से छेड़खानी का किया विरोध, तो बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट

