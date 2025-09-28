बॉयफ्रेंड ने शादी से किया मना, गर्लफ्रेंड ने सिलवट के लोढ़े से कूच डाला आशिक का सिर

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को दिल दहला देने वाली वारदात हुआ है. यहां पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की सिलवट के लोढ़े से उसका सिर कूच-कूच कर मार डाला. यह घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चिरैयाटार इलाके की है.

आरोपी लड़की गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही कंकड़बाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मुरारी कुमार के रूप में हुई है, जो मोकामा का रहने वाला था.

दोनों के बीच पिछले कुछ समय से था प्रेम संबंध

बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की गौरीचक इलाके की रहने वाली है. दोनों के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम संबंध था. वहीं, मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते कई दिनों से जमीन विवाद को लेकर दोनों में लगातार विवाद चल रहा था.

लोगों की मिलीभगत से मुरारी की हत्या की गई

इसी विवाद के चलते अन्य लोगों की मिलीभगत से मुरारी की हत्या की गई है. फिलहाल, पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा

