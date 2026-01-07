Advertisement
BPSC पेपर लीक कांड में संजीव मुखिया पर कसता जा रहा शिकंजा, फरार चल रहा विपुल शर्मा पटना से गिरफ्तार

BPSC Paper Leak Case Vipul Kumar Arrested: औरंगाबाद के रहने वाले विपुल कुमार को पटना से गिरफ्तार किया गया है. वह संजीव मुखिया गिरोह के सदस्य है और बिहार में कई प्रतियोगी परिक्षाओं के पेपर लीक कर चुका है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:30 PM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

BPSC Paper Leak Case: बिहार में पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए संजीव मुखिया गिरोह के सदस्य विपुल कुमार को धर दबोचा है. विपुल कुमार की गिरफ्तारी पटना से हुई है. EOU की टीमों को काफी लंबे समय से विपुल कुमार की तलाश थी. अभियुक्त विपुल कुमार औरंगाबाद का रहने वाला था और पटना में छिपा हुआ था. मंगलवार (6 जनवरी) को आर्थिक अपराध इकाई को इसकी सूचना मिली. गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए विपुल कुमार को दबोच लिया गया. अब उससे पूछताछ की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, पूछताछ में विपुल कुमार ने बताया है कि वह संजीव मुखिया गिरोह के सक्रिय सदस्य के रूप में काम करता रहा है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने में शामिल रहा है. विपुल कुमार ने 2023 में संजीव मुखिया गिरोह द्वारा STET हरियाणा का प्रश्नपत्र लीक करने में संजीव मुखिया को सहयोग किया था.

बता दें कि 15 मार्च 2024 को BPSC की ओर से ली गई तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की खबर सामने आई थी. इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने 16 मार्च 2024 को मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी किया था. इसमें मुख्य सरगना संजीव मुखिया होने की बात सामने आई थी. आर्थिक अपराध इकाई ने संजीव मुखिया समेत अब तक 289 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब विपुल को भी गिरफ्तार कर लिया है. उसे पटना के गोला रोड से गिरफ्तार किया है. वह पटना स्थित अपने आवास गोला रोड में छिपा था. कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक का वांछित अभियुक्त विपुल कुमार उर्फ विपुल शर्मा औरंगाबाद जिले के दाउदनगर थाना क्षेत्र स्थित बिराई गांव का रहने वाला है. 

अभियुक्त विपुल कुमार ने बताया कि बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा के ठीक पहले वह संजीव मुखिया गिरोह से जुड़ा. उसके बाद 15 अभ्यर्थियों को विंगर गाड़ी से हजारीबाग के कोहिनूर होटल लेकर गया था. यहां करीब 500 अभ्यर्थियों को लीक किए गए प्रश्न पत्र को रटवाने की व्यवस्था की गई थी. कोहिनूर होटल में अभ्यर्थियों की फ्रीस्किंग के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस भी साथ लेकर गए थे. इतना ही नहीं आरोपी ने हरियाणा एसटीईटी का प्रश्नपत्र लीक कराने की बात भी स्वीकार की है. इसमें भी संजीव मुखिया का उसने सहयोग किया था.

