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मुजफ्फरपुर में बेखौफ हुए बदमाश: महिला कॉन्स्टेबल को गनपॉइंट पर लूटा, इलाके में दहशत

मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने बीच सड़क पर बंदूक की नोक पर एक महिला कॉन्स्टेबल की ₹1.5 लाख कीमत की चेन लूट ली. जब उसने विरोध किया, तो बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए गोली चला दी.

Written ByManitosh kumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 08, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:10 AM IST
मुजफ्फरपुर में बेखौफ हुए बदमाश: महिला कॉन्स्टेबल को गनपॉइंट पर लूटा, इलाके में दहशत
Image Credit: मुजफ्फरपुर: महिला कॉन्स्टेबल को गनपॉइंट पर लूटा (जी मीडिया)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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