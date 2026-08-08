/मुजफ्फरपुर में बेखौफ हुए बदमाश: महिला कॉन्स्टेबल को गनपॉइंट पर लूटा, इलाके में दहशत

पहले से घात लगाए बैठे थे अपराधी

मिली जानकारी के अनुसार, BMP-6 में तैनात महिला कॉन्स्टेबल नेहा शाम को सब्जी खरीदकर अपने स्कूटी से घर लौट रही थीं. जब वह मेन रोड से न्यू दुर्गा पुरी कॉलोनी जाने वाली गली में मुड़ीं, तो पहले से घात लगाए बैठे दो अपराधियों ने काली पल्सर मोटरसाइकिल से उनका रास्ता रोक लिया. पिस्तौल लिए हुए उन अपराधियों ने उन्हें बंदूक की नोक पर लिया और धमकाते हुए उनके गले से लगभग एक भर की सोने की चेन छीन ली. इस चेन की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है. कॉन्स्टेबल नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए अपराधियों का विरोध किया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घिरता देख दोनों अपराधियों ने पिस्तौल से गोली चलाई और तेजी से अपनी बाइक घुमाई और वहां से भाग निकले. गोली चलने से आस-पास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई.