नाना के श्राद्धकर्म में खूनी खेल! आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाई ने भाई की हत्या कर दी?

Patna News: पटना के पालीगंज थानाक्षेत्र के माधव गांव में उसे समय अफरा तफरी का माहौल हो गया. जब एक भाई ने दूसरे भाई को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक और आरोपी रिश्ते में दोनों ममेरा और फुफेरा भाई लगता है. जहां फुफेरा भाई शैलेन्द्र यादव की मौत हो गई. जबकि, आरोपी ममेरे भाई की पहचान माधवा गांव निवासी निरंजन यादव के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची जहां मामले की जांच में जुट गई है.

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एक दिन पूर्व घर में श्रद्धाभोज था. इस भोज में सभी परिवार के लोग पहुंचे हुए थे. शुक्रवार की शाम को किसी बात को लेकर ममेरा और फुफेरा भाइयो के बीच विवाद हुआ. इसी दौरान आरोपी ममेरे भाई निरंजन यादव ने अपने फुफेरा भाई शैलेन्द्र यादव के ऊपर गोली चला दी, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मौत के बाद परिवार में मातम छा गया. मृतक के नौबतपुर थानाक्षेत्र के अनंतपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है.

घटना के बावत पूछने पर सिटी एसपी पटना (वेस्ट) ने बताया कि पालीगंज थानाक्षेत्र के मधवा गांव में ममेरे भाई ने फुफेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है. मृतक शैलेन्द्र नौबतपुर के आनंदपुर गांव का रहने वाला था. वह अपने नाना के श्राद्धकर्म में शामिल होने यहां आया हुआ था. पुलिस को घटनास्थल से एक खोखा मिला है.

उन्होंने बताया कि हत्या का आरोपी ममेरा भाई प्रियरंजन घटना को अंजाम देने के बाद से फरार है. हत्यारोपित आपराधिक चरित्र का है. वह पहले भी किसी मामले में जेल जा चुका है. पुलिस उसकी तलाश में हर संभावित जगहों पर छपेमारी कर रही है. बकौल सिटीएसपी (वेस्ट) अपराधी शीघ्र ही पुलिस के गिरफ्त में होगा.

रिपोर्ट: इश्तेयाक खान

