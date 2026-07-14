/बंटी यादव हत्याकांडः लापरवाही बरतने वाले 3 दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, परिवार से मिले मंत्री रामकृपाल यादव

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बंटी यादव हत्याकांड तूल पकड़ता जा रहा है. विपक्ष जहां इस हत्याकांड पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्तापक्ष की ओर से दोषियों को सख्त सजा दिए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है. अब पटना सिटी एसपी (सेंट्रल) ममता कल्याणी ने लापरवाही बरतने पर चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. निलंबित हुए पुलिसकर्मियों में एएसआई प्रवीण कुमार पंकज, अवधेश कुमार, वीर बहादुर सिंह और गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद शामिल हैं. एसपी ने साफ कहा कि निलंबन अवधि के दौरान सभी का मुख्यालय नवीन आरक्षी पुलिस केंद्र, पटना रहेगा.
एसपी की ओर से कहा गया कि 6 जुलाई की रात जब बंटी यादव का अपहरण हुआ था, उस समय सभी निलंबित पुलिसकर्मी घटनास्थल के करीब 100 मीटर के दायरे में मौजूद थे. डायल-112 और गश्ती में उनकी ड्यूटी लगी थी. इसके बावजूद उन्हें घटना की जानकारी नहीं मिल सकी. इसे ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही मानते हुए विभाग ने यह कार्रवाई की है. उधर, मृतक बंटी यादव के परिवार से नेताओं के मिलने जाने का सिलसिला भी जारी है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने आज (मंगलवार, 14 जुलाई) पीड़ित परिजनों से मुलाकात की. इसके अलावा पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी परिजनों से मिलने पहुंचे.
मंत्री रामकृपाल यादव ने मौके से ही पटना के सीनियर एसपी से फोन पर बातचीत की. उन्होंने मुख्य आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की. इसके बाद मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी अभी फरार है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. वहीं, पप्पू यादव ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा.