/बंटी यादव हत्याकांड: पटना पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध शराब कारोबार के विवाद में की गई थी हत्या

चल रहा था अवैध शराब का धंधा

पुलिस की पूछताछ से पता चला कि मुख्य आरोपी रविश कुमार उर्फ बीसी, मोनी किन्नर के साथ मिलकर अवैध शराब का धंधा चलाता था, जिसमें उत्तर प्रदेश से ट्रेन के जरिए शराब लाकर बेची जाती थी. इसी अवैध कारोबार से होने वाली कमाई में हिस्सा मांगने को लेकर बंटी यादव और रविश उर्फ बीसी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. पुलिस के अनुसार, इसी विवाद के चलते घटना वाले दिन रविश उर्फ बीसी, शंकर कुमार, रौशन कुमार, रोहित कुमार, सोनू, मोनी किन्नर, सूरज, बजरंगी कुमार और रवि कुमार ने मिलकर साजिश के तहत बंटी यादव का अपहरण किया.