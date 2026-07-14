/बंटी यादव हत्याकांड: पटना पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध शराब कारोबार के विवाद में की गई थी हत्या

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पटना पुलिस को हाई-प्रोफाइल बंटी यादव हत्याकांड में बड़ी कामयाबी मिली है. कोतवाली पुलिस ने इस मामले में दो और आरोपियों, रोशन कुमार और अजीत कुमार साहनी, को गिरफ्तार किया है. सेंट्रल SP ममता कल्याणी ने बताया कि ये दोनों व्यक्ति हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में शामिल थे. गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से तीन मोबाइल फोन और 28,000 नकद बरामद किए गए.
चल रहा था अवैध शराब का धंधा
पुलिस की पूछताछ से पता चला कि मुख्य आरोपी रविश कुमार उर्फ बीसी, मोनी किन्नर के साथ मिलकर अवैध शराब का धंधा चलाता था, जिसमें उत्तर प्रदेश से ट्रेन के जरिए शराब लाकर बेची जाती थी. इसी अवैध कारोबार से होने वाली कमाई में हिस्सा मांगने को लेकर बंटी यादव और रविश उर्फ बीसी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. पुलिस के अनुसार, इसी विवाद के चलते घटना वाले दिन रविश उर्फ बीसी, शंकर कुमार, रौशन कुमार, रोहित कुमार, सोनू, मोनी किन्नर, सूरज, बजरंगी कुमार और रवि कुमार ने मिलकर साजिश के तहत बंटी यादव का अपहरण किया.
कई आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी
इसके बाद बेरहमी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी और शव को अथमलगोला थाना क्षेत्र स्थित मोकामा फोरलेन के किनारे एक खेत में बालू से ढककर छिपा दिया. पुलिस ने बताया कि मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य सरगना रविश उर्फ बीसी अभी भी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा
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