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बंटी यादव हत्याकांड: पटना पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध शराब कारोबार के विवाद में की गई थी हत्या

पटना पुलिस को हाई-प्रोफाइल बंटी यादव हत्याकांड में बड़ी कामयाबी मिली है. कोतवाली पुलिस ने इस मामले में दो और आरोपियों, रोशन कुमार और अजीत कुमार साहनी, को गिरफ्तार किया है. सेंट्रल SP ममता कल्याणी ने बताया कि ये दोनों व्यक्ति हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में शामिल थे.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 14, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:41 PM IST
बंटी यादव हत्याकांड: पटना पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध शराब कारोबार के विवाद में की गई थी हत्या
Image Credit: बंटी यादव हत्याकांड: पटना पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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