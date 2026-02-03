Patna News: पटना में दिनदहाड़े फायरिंग; पॉश इलाके में बिजनेसमैन शंभू सिंह पर हमला, बाल-बाल बची जान

Patna News: राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद हो गए हैं. दीघा थाना क्षेत्र के लोयला स्कूल के पास उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब कारोबारी शंभू सिंह पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी. घटना उस समय हुई, जब शंभू सिंह अपने कॉम्प्लेक्स के पास खड़े थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाइक पर सवार तीन अज्ञात बदमाश मौके पर पहुंचे और अचानक पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी. हालांकि गनीमत रही कि गोली शंभू सिंह को नहीं लगी.

शंभू सिंह ने दिखाई हिम्मत

फायरिंग के दौरान शंभू सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश से भिड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे गोली हवा में चली गई. इस बीच शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग भी मौके पर पहुंच गए और एक बदमाश को पकड़ लिया. मौका पाकर दो अन्य बदमाश फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही दीघा और आसपास के थानों की पुलिस के साथ ASP दिव्यांजलि जायसवाल भी घटनास्थल पर पहुंचीं.

एक बदमाश गिरफ्तार

ASP दिव्यांजलि जायसवाल ने बताया कि घटना में तीन बदमाश शामिल थे और एक राउंड फायरिंग की पुष्टि हुई है. फिलहाल एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राहुल के रूप में हुई है. वह बिहटा का रहने वाला बताया जा रहा है. आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद घटना से जुड़ी और अहम जानकारियां सामने आएंगी. फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

