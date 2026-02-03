Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3096469
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna News: पटना में दिनदहाड़े फायरिंग; पॉश इलाके में बिजनेसमैन शंभू सिंह पर हमला, बाल-बाल बची जान

Patna News: पटना के पॉश इलाके में फायरिंग की घटना हुई है. दीघा थाना क्षेत्र के लोयला स्कूल के सामने की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने बिजनेसमैन शंभू सिंह पर फायरिंग की. फायरिंग की घटना में शंभू सिंह बाल-बाल बचे हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 03, 2026, 02:13 PM IST

Trending Photos

Patna News: पटना में दिनदहाड़े फायरिंग; पॉश इलाके में बिजनेसमैन शंभू सिंह पर हमला, बाल-बाल बची जान
Patna News: पटना में दिनदहाड़े फायरिंग; पॉश इलाके में बिजनेसमैन शंभू सिंह पर हमला, बाल-बाल बची जान

Patna News: राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद हो गए हैं. दीघा थाना क्षेत्र के लोयला स्कूल के पास उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब कारोबारी शंभू सिंह पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी. घटना उस समय हुई, जब शंभू सिंह अपने कॉम्प्लेक्स के पास खड़े थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाइक पर सवार तीन अज्ञात बदमाश मौके पर पहुंचे और अचानक पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी. हालांकि गनीमत रही कि गोली शंभू सिंह को नहीं लगी.

शंभू सिंह ने दिखाई हिम्मत
फायरिंग के दौरान शंभू सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश से भिड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे गोली हवा में चली गई. इस बीच शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग भी मौके पर पहुंच गए और एक बदमाश को पकड़ लिया. मौका पाकर दो अन्य बदमाश फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही दीघा और आसपास के थानों की पुलिस के साथ ASP दिव्यांजलि जायसवाल भी घटनास्थल पर पहुंचीं.

एक बदमाश गिरफ्तार
ASP दिव्यांजलि जायसवाल ने बताया कि घटना में तीन बदमाश शामिल थे और एक राउंड फायरिंग की पुष्टि हुई है. फिलहाल एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राहुल के रूप में हुई है. वह बिहटा का रहने वाला बताया जा रहा है. आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद घटना से जुड़ी और अहम जानकारियां सामने आएंगी. फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

patna newsBusinessman Shambhu Singh

Trending news

Muzaffarpur News
अधिवक्ता का अनोखा प्रतिशोध: 14 साल बाद जिंदा दरोगा का गयाजी में किया 'श्राद्ध'
Bettiah news
8वीं और 9वीं की 5 छात्राएं गायब: गांव में पसरा सन्नाटा और दहशत; पुलिस जांच में जुटी
patna news
पटना में दिनदहाड़े फायरिंग; पॉश इलाके में बिजनेसमैन शंभू सिंह पर हमला
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा की मौत के बाद जागी सरकार; सभी गर्ल्स हॉस्टल्स की बनेगी लिस्ट, होगी जांच
Bettiah news
बेतिया का चोर हेडमास्टर! शराब की ऐसी लत कि स्कूल से चावल चुराकर बेचने निकले गुरुजी
Vaishali news
ज़ी मीडिया की खबर के बाद नींद से जागा पुलिस-प्रशासन! पूर्व सरपंच के खिलाफ FIR दर्ज
Sitamarhi News
वर्दी की गुंडागर्दी! जज के काफिले में कार चालक को ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने पीटा
Dhanbad News
झरिया विधायक रागिनी सिंह के समर्थन में उतरे सरयू राय, बोले- घटना शर्मनाक
Anant Singh
अनंत सिंह ने मुस्कुराते हुए ली विधायक पद की शपथ, सदन में सीएम नीतीश के छुए पैर
Samastipur News
ऐसे कैसे होगी जनता की सुरक्षा? समस्तीपुर पुलिस के पास नहीं है अपना स्वान दस्ता!