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मुजफ्फरपुर: शराब लदी कार पकड़ी गई तो थाने में दर्ज कराने पहुंचा 'लूट' की FIR, एक गलती ने पहुंचा दिया जेल

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर में शराब लदी कार पकड़ी गई तो तस्कर बोचहां थाना पहुंच गया और लूट' की FIR दर्ज कराने लगा. हालांकि ये खबर पहले ही मीडिया में चल चुकी थी तो शक के आधार पर पुलिस ने उसे थाने में ही बिठा लिया और उत्पाद विभाग को इसकी सूचना दी. थाने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 30, 2026, 01:20 PM IST

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शराब लदी कार पकड़ी गई तो थाने में दर्ज कराने पहुंचा 'लूट' की FIR
शराब लदी कार पकड़ी गई तो थाने में दर्ज कराने पहुंचा 'लूट' की FIR

Muzaffarpur Crime: मुजफ्फरपुर से शराब तस्करों की एक अनोखी करतूत सामने आई हैं. पहले शराब तस्कर एक लग्जरी कार से स्टेशन से शराब लेकर निकले, जब उत्पाद की टीम ने उसका पीछा किया तो शराब तस्करों ने उत्पाद की गाड़ी को टक्कर मारी, लेकिन उत्पाद की टीम ने कई किलोमीटर तक पीछा करके गाड़ी पकड़ लिया. लेकिन शराब तस्कर शराब लदे कार छोड़ कर फरार हो गए. इसके बाद शराब तस्कर बोचहां थाना पहुंच गए और फिर कार लूट की झूठी FIR दर्ज कराने लगा, लेकिन जो शराब तस्कर थाने में प्राथमिक ही दर्ज कराने पहुंचा था, खबर पहले ही जी मीडिया दिखा चुकी थी. इसके आधार पर बोचहा थानेदार ने पहले तो शराब तस्कर को प्राथमिक दर्ज करने के लिए थाने में बैठाया. फिर इस बात की सूचना उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह को दी. उत्पाद विभाग की टीम थाने पहुंची और शातिर शराब तस्कर शिवम को अपने गिरफ्त में ले लिया. 

बता दें कि पूरा मामला शनिवार (28 मार्च) सुबह का है जब उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रेन से कुछ शराब तस्करों द्वारा शराब की खेप लाई गई है. जिससे विदेशी शराब की खेप को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतारने की तैयारी है. मामले की सूचना मिलते ही तत्काल उत्पाद विभाग की टीम मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंची, लेकिन उससे पूर्व ही शराब तस्कर ट्रेन से शराब की खेप को उतार कर एक लग्जरी वाहन में लोड कर निकल पड़े. उत्पाद विभाग ने सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के मोतीझील बाजार से पीछा करना शुरू किया.

बाल-बाल बची उत्पाद विभाग टीम की जान
शराब तस्करों को इस बात की भनक लगी कि पुलिस टीम उनके पीछे लगी हुई है, शराब तस्करों ने अपनी शराब लदी लग्जरी वाहन को तेज रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया. उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की. इस दौरान शराब तस्करों की गाड़ी ने उत्पाद विभाग के टीम की गाड़ी को उड़ाने की कोशिश की, जिसमें उत्पाद विभाग की टीम बाल-बाल बच गई. जब शराब तस्करों को यह एहसास हो गया कि उत्पाद विभाग की टीम से वह घिर चुके हैं तो शराब लदी लग्जरी वाहन सड़क किनारे खड़ी कर मौके से फरार हो गए. जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम शराब लदी लग्जरी वाहन को जब्त कर अपने साथ थाने पर ले आई.

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यह भी पढ़ें: शराबबंदी के दावों की 'नशे' में डूबी हकीकत: बाबा केवल धाम राजकीय मेले में बिकी शराब

अपनी ही चाल में फंसा तस्कर
उत्पाद विभाग द्वारा शराब लोड लग्जरी वाहन पकड़े जाने के बाद शराब तस्कर मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र का निवासी शिवम कुमार बोचहा थाना पहुंच गया और बोचहा थाना के पुलिस को आवेदन दे दिया जिसमें बताया गया कि कुछ अपराधियों ने हथियार के बल पर उसकी गाड़ी को लूट लिया है. लेकिन शराब तस्कर को क्या पता था कि वह अपनी ही चाल में फंस चुका है. आवेदन मिलने के बाद बोचहा थाना की पुलिस ने उत्पाद विभाग से साधा और फिर शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया उसका एक अन्य सहयोगी पुलिस के गिरफ्त से दूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रहे हैं.

पूरे मामले को लेकर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया रामपुर हरि इलाके का रहने वाला शराब तस्कर शिवम की गाड़ी शराब तस्करी में पकड़ी गई थी और वह चालाकी दिखाते हुए थाने में पहुंचकर लूट की प्राथमिक की दर्ज करा रहा था, लेकिन शराब तस्कर की गाड़ी पकड़े जाने की सूचना पहले ही मीडिया में चल चुकी थी. बोचहा थाना की पुलिस ने उत्पाद विभाग से संपर्क किया और उसे उत्पाद विभाग के हवाले कर दिया.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

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