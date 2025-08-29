पटना में 5वीं कक्षा की छात्रा की मौत का मामला, दंगे और उत्पात पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, SIT गठित

राजधानी पटना में 5वीं कक्षा की छात्रा की मौत के बाद उपजे बवाल ने पूरे शहर का माहौल गरमा दिया है. गुरुवार को चितकोहरा इलाके में हुए हंगामे और उत्पात के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में अब तक 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सेंट्रल एसपी दीक्षा ने जानकारी दी कि घटना के बाद इलाके में दंगा भड़काने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है. पुलिस ने 27 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें से 25 को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है और अन्य की पहचान की जा रही है.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना के वक्त स्कूल का गेट अंदर से बंद था. आज दोबारा उसी सीन का रिक्रिएशन भी कराया गया. वहीं, सीसीटीवी फुटेज अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया है, क्योंकि कैमरे की तार खराब थी. स्कूल के शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है और उनकी गतिविधियों पर पुलिस नजर बनाए हुए है.

इस पूरे मामले की गहन जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व सीडीपीओ डॉ. अनु कुमारी कर रही हैं. साथ ही तकनीकी टीम और एफएसएल की टीम भी जांच में लगी हुई है. मृतका के घर की तलाशी भी की गई है ताकि जांच में कोई कमी न रह जाए.

बवाल और तोड़फोड़ के मामले में 17 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं सड़क जाम और उत्पात करने के मामले में 30 नामजद और 150-180 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

