/सुशांत सिंह राजपूत को मिलेगा इंसाफ? CBI ने दिशा सालियान की खोली फाइल, तो दिवंगत अभिनेता केस में भी जगी उम्मीद

सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक गांव पूर्णिया जिले के मलड़िहा में भी दिशा सालियान मामले की नई जांच को लेकर चर्चा है. हमारे पूर्णिया संवाददाता ने मलड़िहा पहुंचकर सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से बातचीत की. परिजनों का कहना है कि सुशांत की मौत को लेकर उनके मन में आज भी कई सवाल हैं और वे चाहते हैं कि हर पहलू की निष्पक्ष जांच हो. सुशांत के परिजनों ने कहा कि जो भी तथ्य सामने आएं, उन्हें सार्वजनिक किया जाए. उधर, दिशा सालियान मामले में बम्बई हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कोर्ट ने मुंबई पुलिस से मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामग्री सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है.