/सुशांत सिंह राजपूत को मिलेगा इंसाफ? CBI ने दिशा सालियान की खोली फाइल, तो दिवंगत अभिनेता केस में भी जगी उम्मीद

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बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रहीं दिशा सालियान मर्डर केस एक बार फिर से चर्चा में है. मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. 6 साल बाद दिशा सालियान मौत मामले की फाइल खुलने से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को भी इंसाफ की उम्मीद नजर आ रही है. बता दें कि दिशा सालियान, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं और उनकी मौत के 6 दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हुई थी. इसी वजह से दोनों मामलों को लेकर वर्षों से कई तरह के सवाल अभी तक अनसुलझे हैं.
अभी तक की जांच में दोनों मामलों के बीच किसी आपराधिक कनेक्शन की पुष्टि नहीं हुई है. साल 2021 में मुंबई पुलिस की जांच में दिशा सालियान की मौत में किसी तरह की आपराधिक साजिश या सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंध नहीं पाया गया था. अब सीबीआई पुराने रिकॉर्ड, फोरेंसिक और पोस्टमार्टम से जुड़े दस्तावेज, गवाहों के बयान और मामले की पहले हुई जांच की भी समीक्षा कर रही है. सीबीआई की नई जांच ने एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके फैंस की उम्मीदों को जगा दिया है.
सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक गांव पूर्णिया जिले के मलड़िहा में भी दिशा सालियान मामले की नई जांच को लेकर चर्चा है. हमारे पूर्णिया संवाददाता ने मलड़िहा पहुंचकर सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से बातचीत की. परिजनों का कहना है कि सुशांत की मौत को लेकर उनके मन में आज भी कई सवाल हैं और वे चाहते हैं कि हर पहलू की निष्पक्ष जांच हो. सुशांत के परिजनों ने कहा कि जो भी तथ्य सामने आएं, उन्हें सार्वजनिक किया जाए. उधर, दिशा सालियान मामले में बम्बई हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कोर्ट ने मुंबई पुलिस से मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामग्री सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है.
रिपोर्ट- संतोष नायक