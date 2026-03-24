बिहार में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाईः IAS संजीव हंस समेत 8 पर CBI ने दर्ज किया केस

IAS Sanjeev Hans News: भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) की मुश्किलें कम नहीं हो रही. भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद संजीव पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज करने की तैयारी है. CBI के मुताबिक आरोप है कि संजीव हंस ने M/s East and West Builders से करीब 1 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी और प्राप्त की. यह रिश्वत कथित तौर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC से एक अनुकूल आदेश दिलाने के बदले ली गई. जांच एजेंसी ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. सूत्रों के अनुसार, CBI इस मामले में वित्तीय लेन देन और संबंधित दस्तावेजों की भी गहन जांच कर रही है, ताकि पूरे कथित घोटाले का खुलासा किया जा सके.

जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने IAS अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों में एक और FIR दर्ज की है. CBI के अनुसार, यह नया मामला उस वक्त का है, जब वे (संजीव हंस) केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के निजी सचिव हुआ करते थे. इस ताजा घटनाक्रम ने एक बार फिर राज्य और केंद्र के नौकरशाही गलियारों में हलचल मचा दी है, खासकर एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ जिस पर पहले से ही कई आरोप लग चुके हैं और जिनके नाम अक्सर विवादों से जुड़े रहे हैं.

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केंद्रीय जांच एजेंसी ने इन गंभीर आरोपों को संज्ञान में लेते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जो लोक सेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को रोकने और दंडित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है. इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, सीबीआई इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती. फिलहाल, केंद्रीय जांच ब्यूरो इस पूरे मामले की गहन छानबीन में जुटा हुआ है और हर पहलू से जांच कर रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, सीबीआई इस कथित रिश्वतखोरी से जुड़े वित्तीय लेनदेन, बैंक खातों और संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जा सके और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका भी सामने लाई जा सके. इस मामले में आगे की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही और भी खुलासे हो सकते हैं, जो इस हाई-प्रोफाइल अधिकारी के करियर पर गहरा असर डाल सकते हैं. संजीव हंस के खिलाफ दर्ज यह नया मामला बिहार की नौकरशाही में पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़ा करता है.