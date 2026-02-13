बड़ी खबर: पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड को CBI ने किया टेकओवर, डॉ. अनु कुमारी ने सौंपे सारे दस्तावेज; अब नए सिरे से होगी जांच

Patna Girls Hostel Case CBI Takeover: बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आधिकारिक तौर पर इस केस को अपने हाथ में ले लिया है. केस की आईओ (IO) और सचिवालय एसडीपीओ-1 डॉ. अनु कुमारी शुक्रवार को खुद केस डायरी और अब तक की जांच के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर सीबीआई कार्यालय पहुंचीं.
पटना: राजधानी के चर्चित गर्ल्स हॉस्टल कांड में अब दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद जगी है. बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आधिकारिक तौर पर इस केस को अपने हाथ में ले लिया है. केस की आईओ (IO) और सचिवालय एसडीपीओ-1 डॉ. अनु कुमारी शुक्रवार को खुद केस डायरी और अब तक की जांच के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर सीबीआई कार्यालय पहुंचीं. सीबीआई के अधिकारियों ने संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं और अब एजेंसी इस पूरे मामले की नए सिरे से समीक्षा (Review) करेगी.
अब आगे क्या होगा?
साक्ष्यों की समीक्षा: सीबीआई सबसे पहले पटना पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों, बयानों और केस डायरी की पड़ताल करेगी.
नई कड़ियां: अगर पिछली जांच में कोई 'लूपहोल' या ढिलाई रही होगी, तो सीबीआई उसे पकड़ेगी और नए सिरे से गवाहों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं.
एक्शन मोड: सीबीआई की एंट्री के बाद अब उन चेहरों पर शिकंजा कस सकता है जो अब तक पुलिस की पहुंच से दूर थे या जिन्हें 'राजनैतिक रसूख' का फायदा मिल रहा था.
